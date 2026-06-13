プロ野球セ・パ交流戦

再現不能な変則打法によるヒットが話題を呼んでいる。プロ野球・ロッテの山崎剛内野手が、13日にZOZOマリンスタジアムで行なわれたDeNAとの交流戦の5回に左前打を放った。その際のあまりに変則的なフォームに注目が集まった。

3回の守備から「2番・二塁」についた山崎は、5回先頭の第2打席で、DeNA篠木のストレートを左前へと流し打った。インパクトの瞬間にグリップの先端が折れて右手が離れると、左手のみでバットを振り回すようにフォロースルー。変則的な形になったものの、上手くレフト前まで運んだ。

パーソル パ・リーグTVの公式Xは、「再現不可能打法 真似しようとしてもできない打ち方で安打にする！千葉ロッテ 山崎剛 選手が今日2本目のヒットを記録」と記して、動画を公開。ファンからは驚きの声が続々と上がっていた。

「なんつー打ち方してるん」

「なんやこれ？」

「松中がこれと同じ形で松坂からホームラン打ってたな」

「なにこれ意味わからん」

「なんでこうなるのｗ」

「なにこの片手打ちw」

「バット左手に残っててなんだこれ」

「すんごい打ち方やな笑」

楽天で活躍した山崎は怪我の影響もあり昨オフに戦力外に。今季から育成選手としてロッテに加入すると、今月5日に支配下登録。この試合の3回に3年ぶりの安打を放っていた。



（THE ANSWER編集部）