インスタグラムで公開

サッカー日本代表の新主将に就任したDF板倉滉が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦が2日後に迫る中、練習中の一コマを公開した。前日には主将だった遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱。新主将となった板倉が選んだ1枚に、ファンの視線が集まっている。

キャプテン就任後初めて板倉が公開した写真。練習の合間にベンチでチームメイトと並ぶ姿や、スタンドに手を振る姿に加えて、グラウンドの脇でサポートメンバーとしてチームに帯同している吉田麻也と、2人で話し込む姿が公開された。

吉田は、2018年から日本代表の主将に就任し、前回カタール大会まで主将を務めた、いわば主将の“先輩”だ。遠藤不在の中、急遽新主将に任命された板倉にとっても頼りになる存在であろう吉田との2ショットを含む板倉の投稿には、ファンからも反応が相次いでいた。

「板倉さんなりのキャプテンが出来るように精一杯応援する」

「吉田選手とのお写真素敵すぎる」

「素敵な写真にウルウル 応援していましす」

「遠藤選手から引き継いだチームを引っ張って、日本中を笑顔にさせて下さい」

「旧キャプテン×新キャプテン素敵」

「急なキャプテン就任で大変だと思いますが板倉選手らしく頑張ってください」

「日本のみんながあなたの味方です 頑張れ新キャプテン」

「めっちゃ良い写真」

「吉田選手からたくさん学んで、板倉選手らしいキャプテンになってください」

日本は、現地14日（日本時間15日）、グループリーグ初戦でオランダと対戦する。



（THE ANSWER編集部）