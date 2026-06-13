『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』

『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』

上西怜は、2001年、滋賀県生まれ。2016年にNMB48の5期生として加入。グループ在籍中にグラビア活動を開始し、各誌で表紙を飾るなど活躍し、2025年4月にグループを卒業した。

2022年からは、女性ファッション誌「S Cawaii!」のレギュラーモデル。2025-26シーズン大阪エヴェッサ応援アンバサダーに就任。最新情報は、X（@jonishi_rei）、Instagram（@jonishi_rei）で発信している。

撮影のテーマは、ハツラツ＆セクシー。バスケットボールコートで元気ハツラツに汗を流す姿を激写。たくさん汗をかいたために、着ていたシャツを脱ぎ捨てて、オレンジ柄のビキニ姿でスポーツドリンクを飲んで、水分補給する姿も。

またセクシーというテーマを象徴する、ピンクのランジェリーカットや、グラビア王道の海水浴シーンを捉えたカット、体についた砂を洗い流すために、ジャグジー付きのプールではしゃぐ様子も収録されている。

『SPA！デジタル写真集 上西怜「瑞々しく妖艶に」』好評発売中

提供：週刊SPA!編集部 撮影／中山雅文 ヘアメイク／進藤澪燿子 スタイリング／米丸友子

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