Verde/、＜NEO TOKYO TRIBE®＞にRoy、一聖、夕霧、Rickoがゲストボーカル参戦＋Key.KAZAMIが追加参加
Verde/が8月より開催する東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞のゲストボーカルが発表された。
本ツアーは、各公演にShouの仲間といえる存在＝“TRIBE”がゲストボーカルとして参戦することが大きな見どころとなっている。各公演に迎えるゲストボーカルは、8月8日(土)SHIBUYA CHELSEA HOTEL公演にROY（零Hz）、9月18日(金)SHIBUYA 近未来会館公演に一聖（BugLug）、9月25日(金)HATSUDAI DOORS公演に夕霧（DaizyStripper）、10月24日(土)SHIBUYA REX公演にRicko（JILUKA）。各日限りの特別な瞬間を目撃してほしい。
さらに、追加メンバーとしてKey.KAZAMI（DaizyStripper）の参加も決定。KAZAMIは、9月18日(金)SHIBUYA 近未来会館公演、10月24日(土)SHIBUYA REX公演に出演する。
チケットは現在、オフィシャル先行受付中。受付は6月14日(日)23:59までとなっている。
■Verde/ Monthly GIG＜NEO TOKYO TRIBE®︎＞
08.08(SAT)SHIBUYA CHELSEA HOTEL
GUEST VOCAL：ROY（零Hz)
09.18(FRI)SHIBUYA 近未来会館
GUEST VOCAL：一聖（BugLug)
09.25(FRI)HATSUDAI DOORS
GUEST VOCAL：夕霧（DaizyStripper)
10.24(SAT)SHIBUYA REX
GUEST VOCAL：Ricko（JILUKA)
Member
Gt.優介(摩天楼オペラ)
Ba.燿(摩天楼オペラ)
Dr.KEN’ICHI
Key.KAZAMI(DaizyStripper)-9.18&10.24-
[8.8&10.24]OPEN 17:00 / START 17:30
[9.18&9.25]OPEN 18:00 / START 18:30
TICKET：各公演\6,600(税込／ドリンク代別途必要)
[購入特典：LIMITED PICTURE TICKET]
※特典は各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。
＜全公演来場特典＞オリジナルライブパス
(Verde/ MEMBERコメント動画QR+MEMBERサイン印字付き)
※特典の引き換えは10/24公演終演後、各公演のLIMITED PICTURE TICKET半券を物販までお持ちください。
※LIMITED PICTURE TICKETは各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。
オフィシャル先行受付
5/30(土)20:00〜6/14(日)23:59
一般発売
6/20(土)20:00〜
■NEW SINGLE「Static Eden/」
2026.06.03 配信リリース
＜収録内容＞
01.Static Eden/(Opening)
02.Static Eden/
03.Static Eden/(Instrumental)
＜価格＞
\1,980（tax in）
＜販売＞
OFFICIAL WEB SHOP / LIVE会場 / ULTRA SHIBUYA
各ストリーミング配信サービスにて同日配信開始
＜POP UP EVENT＞
2026年6月3日（水）〜2026年6月14日（日）
場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）
・Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ライブフォトパネル展
・Pulse/ & Static Eden/ Shou着用衣装展示
・コラボプリクラ
・イベント期間限定オリジナルドリンク
※6月3日（水）〜6月6日（土）の間は衣装展示は行いません。6月7日（日）以降お楽しみいただけます。
※フォトパネルおよび衣装展示はご自由に撮影いただけます。
＜購入特典＞
■OFFICIAL WEB SHOP購入特典
CD1枚ご購入ごとに、限定フォトカード1枚プレゼント（全5種のうちランダム1種）
■＜Shou &［ kei ］Joint Show 堕天國‐Lost Paradise‐＞
7.5（Sat）東京キネマ倶楽部
OPEN 17:00 / START 17:30
＜Guest Musician＞
AKi
KAZAMI(DaizyStripper)
後藤泰観
KEN’ICHI
会場限定販売CD「Reimei/」RELEASE
＜TICKET＞
【S指定席チケット】￥11,000 (税込／ドリンク代別途必要)
特典：［優先入場+Shou ×[ kei ] 2shot PHOTO]
【A指定席チケット】\6,600 (税込／ドリンク代別途必要)
【学割チケット】￥3,300 (税込／ドリンク代別途必要)
※小学生から大学生が対象となります。入場時に有効な学生証の提示をお願いいたします。
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