Verde/が8月より開催する東京限定マンスリーライブツアー＜NEO TOKYO TRIBE®＞のゲストボーカルが発表された。

本ツアーは、各公演にShouの仲間といえる存在＝“TRIBE”がゲストボーカルとして参戦することが大きな見どころとなっている。各公演に迎えるゲストボーカルは、8月8日(土)SHIBUYA CHELSEA HOTEL公演にROY（零Hz）、9月18日(金)SHIBUYA 近未来会館公演に一聖（BugLug）、9月25日(金)HATSUDAI DOORS公演に夕霧（DaizyStripper）、10月24日(土)SHIBUYA REX公演にRicko（JILUKA）。各日限りの特別な瞬間を目撃してほしい。

さらに、追加メンバーとしてKey.KAZAMI（DaizyStripper）の参加も決定。KAZAMIは、9月18日(金)SHIBUYA 近未来会館公演、10月24日(土)SHIBUYA REX公演に出演する。

チケットは現在、オフィシャル先行受付中。受付は6月14日(日)23:59までとなっている。

■Verde/ Monthly GIG＜NEO TOKYO TRIBE®︎＞ 08.08(SAT)SHIBUYA CHELSEA HOTEL

GUEST VOCAL：ROY（零Hz) 09.18(FRI)SHIBUYA 近未来会館

GUEST VOCAL：一聖（BugLug) 09.25(FRI)HATSUDAI DOORS

GUEST VOCAL：夕霧（DaizyStripper) 10.24(SAT)SHIBUYA REX

GUEST VOCAL：Ricko（JILUKA) Member

Gt.優介(摩天楼オペラ)

Ba.燿(摩天楼オペラ)

Dr.KEN’ICHI

Key.KAZAMI(DaizyStripper)-9.18&10.24- [8.8&10.24]OPEN 17:00 / START 17:30

[9.18&9.25]OPEN 18:00 / START 18:30 TICKET：各公演\6,600(税込／ドリンク代別途必要)

[購入特典：LIMITED PICTURE TICKET]

※特典は各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。 ＜全公演来場特典＞オリジナルライブパス

(Verde/ MEMBERコメント動画QR+MEMBERサイン印字付き)

※特典の引き換えは10/24公演終演後、各公演のLIMITED PICTURE TICKET半券を物販までお持ちください。

※LIMITED PICTURE TICKETは各公演終演後出口受付にてお渡しいたします。 オフィシャル先行受付

5/30(土)20:00〜6/14(日)23:59 一般発売

6/20(土)20:00〜 ＜チケット受付＞

https://livepocket.jp/t/verde_neotokyotribe

■NEW SINGLE「Static Eden/」

2026.06.03 配信リリース ＜収録内容＞

01.Static Eden/(Opening)

02.Static Eden/

03.Static Eden/(Instrumental) ＜価格＞

\1,980（tax in） ＜販売＞

OFFICIAL WEB SHOP / LIVE会場 / ULTRA SHIBUYA

各ストリーミング配信サービスにて同日配信開始 ＜POP UP EVENT＞

2026年6月3日（水）〜2026年6月14日（日）

場所：ULTRA SHIBUYA（東京都渋谷区東1-28-9）

・Verde/ SPRING CIRCUIT: PULSE / STATIC EDEN ライブフォトパネル展

・Pulse/ & Static Eden/ Shou着用衣装展示

・コラボプリクラ

・イベント期間限定オリジナルドリンク

※6月3日（水）〜6月6日（土）の間は衣装展示は行いません。6月7日（日）以降お楽しみいただけます。

※フォトパネルおよび衣装展示はご自由に撮影いただけます。 ＜購入特典＞

■OFFICIAL WEB SHOP購入特典

CD1枚ご購入ごとに、限定フォトカード1枚プレゼント（全5種のうちランダム1種）

■＜Shou &［ kei ］Joint Show 堕天國‐Lost Paradise‐＞ 7.5（Sat）東京キネマ倶楽部

OPEN 17:00 / START 17:30 ＜Guest Musician＞

AKi

KAZAMI(DaizyStripper)

後藤泰観

KEN’ICHI 会場限定販売CD「Reimei/」RELEASE ＜TICKET＞

【S指定席チケット】￥11,000 (税込／ドリンク代別途必要)

特典：［優先入場+Shou ×[ kei ] 2shot PHOTO] 【A指定席チケット】\6,600 (税込／ドリンク代別途必要)

【学割チケット】￥3,300 (税込／ドリンク代別途必要)

※小学生から大学生が対象となります。入場時に有効な学生証の提示をお願いいたします。