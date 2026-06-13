《SNSで話題》SP賞キターーーーッ！！【セブン-イレブン】の「一番くじ」が可愛すぎる

2026年6月5日から、【セブン-イレブン】で販売を開始した「一番くじ」が、「どの景品も可愛すぎる！」とのウワサをキャッチ。さっそくInstagramのハッシュタグを調査したところ、発売日からまだ日が浅いにも関わらず、豪華な景品をゲットした人の投稿が続々見つかりました。今回はそんな、SNSで話題になっているセブン-イレブンの新作一番くじを紹介します。

まさかまさかのSP賞をゲット！

今、SNSで話題になっているのは、「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」。【ディズニー】のキャラクターをあしらった可愛い景品の数々は、どれが当たっても興奮しそう。さっそく挑戦した@ftn_picsレポーターHaruはなんと、SP賞の「Disney スペシャルポスター」をゲット！ デザインは2種類あり、レポーターHaruは、さまざまな映画のキャラクターが集合したデザインをチョイス。「光に当たるとキラッと輝いて本当に可愛い」と喜びの声を投稿しています。

この可愛さでE賞なの！？

一番くじのオリジナル衣裳を着たデイジーダックのチャームをゲットできるのは、E賞の「ミニフィギュアチャーム ～Friends～」。E賞は、全5種類のキャラクターから選べます。デイジーダックの他に、ドナルドダック、チップ、デール、クラリスというラインナップ。どのキャラクターもオリジナル衣裳を身に着けているため、これだけでもコンプリートを目指したい人が多いかも。

どれも可愛くて選ぶのが大変……

F賞の「〈ミッキー & フレンズ〉 ラバーCollection」は、ラバー素材を使った全8種類のグッズから選べます。レポーターのHaruは、コースターと前髪クリップをゲット。特にコースターは、デザインの可愛さに加えて「厚みがありしっかりとした作りなのが好印象」と、大満足。この他には、充電ケーブルを束ねるのに便利に使えそうなラバータイ、目印として使えるマーカーチャームといったラインナップです。

開封するまでワクワクが続く

最後に紹介するのは、H賞の「チャームCollection」。キャラクターのイニシャルと、そのキャラクターをイメージさせるモチーフの組み合わせが楽しめる、ワンポイントのチャームです。デザインは全部で10種類ありますが、どのチャームが当たるかは開封するまでのお楽しみ。くじを引いた後も、チャームのデザインを見るまでワクワクが続きます。

セブン-イレブンで販売中のディズニーの一番くじは、SNSで話題になるのも納得の可愛さ。ラストワン賞として、オリジナル衣装を着たミッキー & ミニーのスペシャルフィギュアをゲットできるチャンスも！ ぜひ近くの取り扱い店舗をチェックして、挑戦してみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる