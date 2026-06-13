©キルクスコレクション協会／「グロウアップショウ」製作委員会

NOMELON NOLEMONとAoooが、7月4日(土)24時よりTOKYO MX／BS11ほかにて放送開始となるオリジナルTVアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』の主題歌を務めることが決定した。

▲NOMELON NOLEMON

オープニング曲はNOMELON NOLEMONの「ユラリユレル」。ボカロ曲「フォニイ」がYouTubeで約7,500万回以上再生、星街すいせいに楽曲提供した「ビビデバ」はYouTube、ストリーミング共に１億再生を超えるなど、中毒性の高い楽曲で脚光を浴びSNSでバズを巻き起こしているクリエイター・ツミキと、繊細で芯のあるボーカルで存在感を放つシンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニットだ。

▲Aooo

エンディングテーマはAoooの「DAYS!」。Aoooは元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(G)、ももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)から成る4人組ロックバンドだ。

オープニング/エンディングともに作詞・作曲を務めるのは、両アーティストの共通メンバーである ”ツミキ”。ヒットメーカーでもある彼が架け橋となり、それぞれの魅力を爆発させながらもアニメの世界観に寄り添った新たな楽曲が誕生した。

また、アニメ放送に先駆け本日公開となった、オープニングテーマ「ユラリユレル」（NOMELON NOLEMON）およびエンディングテーマ「DAYS!」（Aooo）の両楽曲を使用した番宣CMは、アニメと楽曲の世界観がマッチングした映像になっている。

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■ツミキ コメント

NOMELON NOLEMON、Aooo共に自らが立ち上げた音楽チームですが、それぞれ全く異なるアプローチで活動してきました。そんな中、このようなお話を頂きまして、なんだか交わらないはずの線が交わるような、不思議な感覚に私自身もわくわくしています。

“サーカス”と”歌”はどこか似た性質を持っています。人間の限界に挑戦する、フィジカル的な側面と、そこに宿る魂や熱量で心を震わせる、精神的な側面。NOMELON NOLEMON、Aoooそれぞれのメンバーとして、これまでの活動で目にしてきたもの、感じてきたものを”サーカス”そしてTVアニメ”グロウアップショウ”になぞらえて楽曲を制作しました。両アーティストそれぞれのサウンド、歌詞の違いや、共通点も楽しみながらお聴きいただけると幸いです。

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■TVアニメ『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』 ■放送情報

2026年7月4日（土）24:00より放送開始！

TOKYO MX 2026年7月4日（土）24:00〜

群馬テレビ 2026年7月4日（土）24:00〜

とちぎテレビ 2026年7月4日（土）24:00〜

BS11 2026年7月4日（土）24:00〜

テレビ愛知 2026年7月4日（土）26:25〜

MBS 2026年7月5日（日）25:20〜 ■イントロダクション

昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、

サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。 最高峰のサーカス団のみが参加を許される、

世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、

数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。 舞台は、団長の麻利亜が率いる「ひまわりサーカス」。

万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、

とある事情でサーカスの天才・鶴巻瑞佳がやってくる。 個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か…… 夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！ ■キャスト

鶴巻瑞佳（つるまき みずか）役：野田朋花

川澄桜翔（かわすみ おうか）役：黒崎しおり

吾野伊万里（あがの いまり）役：小山内怜央

五十土五十鈴（いかづち いすず）役：安堂ななこ

由良 葵（ゆら あおい）役：楠木ともり

由良 茜（ゆら あかね）役：夏吉ゆうこ

酒匂 雫（さかわ しずく）役：鎌倉有那

スヴェトラーナ役：岩橋由佳

間宮 凛（まみや りん）役：茅野愛衣

麻利亜（まりあ）役：釘宮理恵 ■スタッフ

原作：キルクスコレクション協会

監督：亀井幹太

キャラクター原案：深崎暮人

シリーズ構成：菊池たけし

キャラクターデザイン・総作画監督：牧野和俊

助監督：郄橋さつき

アクション監修：稲田正輝

絵本デザイン・エフェクトデザイン：まつもとあやね

時代考証：山田順子

イメージボード：六七質

美術監督：橋本 巧

美術設定：綱頭瑛子

美術レイアウト：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：神田瑞帆

撮影監督：青嶋俊明

編集：坪根健太郎

音響監督：藤田亜紀子

音楽：菅野祐悟

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio ■オープニングテーマ「ユラリユレル」

アーティスト：NOMELON NOLEMON

作詞・作曲・編曲 : ツミキ

（Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.） ■エンディングテーマ「DAYS!」

アーティスト：Aooo

作詞・作曲：ツミキ

編曲 : Aooo

（Echoes / Sony Music Entertainment (Japan) Inc.） ■作品WEB情報

【公式HP】https://growupshow.com

【公式X】https://x.com/growupshow

【ハッシュタグ】 #グロウアップショウ

■NOMELON NOLEMON ライブ情報

＜NOMELON NOLEMON 5th Anniversary Live “DOCUMENTARIUM 2026” ＞

日程：2026年8月11日(火・祝)

会場：KT Zepp Yokohama

開場：17時00分 ／ 開演：18時00分

チケット：https://l-tike.com/nmnl/

1Fスタンディング 6,800円(税込)

2F指定席 7,300円(税込)

※整理番号順のご入場となります。

※ドリンク代別途 ＜NOMELON NOLEMON LIVE “EYE to EYE” at Taipei＞

日程：2026年6月27日(土)

会場：三創生活園區 CLAPPER STUDIO（台北）

開場：17時00分 ／ 開演：18時00分

チケット：SOLD OUT ＜LuckyFes’26＞

2026年8月10日(月)

国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）

https://luckyfes.com/ticket/ ＜SUMMER SONIC 2026 TOKYO＞

Spotify Stage [Gacha Pop Live]

2026年8月16日(日)

ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

https://www.summersonic.com/tickets/tokyo/ ＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026＞

2026年9月19日(土)

千葉市蘇我スポーツ公園

https://rijfes.jp/

■Aoooライブ情報

＜Aooo Live『Budoookan』＞

2026年11月22日(日) 開場 17:00／ 開演 18:00

会場：日本武道館

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

全席指定 9,900円（税込） 【注意事項】

※6歳以上有料

※未就学児童入場不可

※公演日当日、ランダムにてご購入者様のご本人様確認を実施させていただく場合がございます。

※どなた様も必ず公的な身分証明書をお持ちのうえご来場ください。

※その他お申込み・受け取り・公演日当日に関するご案内は、受付画面にて必ず詳細をご確認のうえお申込みください。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。

※営利目的の転売禁止 【チケット申し込みに関する注意事項】

お申し込みされる方は、以下の注意事項を必ずお読みください。

※お1人様 2枚まで／電子チケットのみ

※本受付はe+のシステムを利用しており、お申し込みの際にe+会員登録(無料)が必要となります。

※本公演はスマチケ対応のため、スマートフォンをお持ちでないとお申し込みできません。

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※ご購入者様(代表者様)のチケットは分配不可となります。

※複数枚ご購入のお客様は、同行者様と同時にご入場ください。

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

※お客様のご都合などにより、ご購入いただいたチケットでご来場が困難な場合は、後日ご案内予定のイープラス 公式チケットトレード（チケプラ）をご利用ください。

※公式チケットトレードを含む、正規の購入方法以外で入手されたチケットに関するトラブルには一切責任を負いません。 主催・企画：ソニー・ミュージックエンタテインメント／Echoes

制作：SMLライブクリエイティブ