ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。４位に終わったＪ１ＷＥＳＴには清水エスパルスのＤＦ吉田豊が出場。昨季までともに戦ったヴィッセル神戸ＭＦ乾貴士との共演を果たした。

吉田と乾は２試合とも途中出場し、同時にピッチに立った。チームは準決勝でＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂに０―１で敗戦。３、４位決定戦でもＪ１ＥＡＳＴに２点を先行しながら追いつかれ、ＰＫ戦の末に敗れた。

試合後は乾が吉田の肩を組みながら取材に対応。連敗で終わった大会を振り返り、乾が「情けない」と切り出すと、吉田は「情けないプラス、楽しくできました」と笑顔を見せた。

その後も息の合った掛け合いは続いた。右サイドでプレーした吉田が「俺の方は全くボール来なかったから（笑）」とぼやくと、「こっちから見る左サイドのみんなは生き生きしたプレーをしていて、見ていて楽しかった」とニヤリ。すると左サイドに入った乾は「（吉田が）左サイドに来てくれたらよかったんですけど、なかなか来なかったんで（笑）」と切り返し、最後まで仲むつまじい？様子だった。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ 百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制。