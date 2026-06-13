「地味なあなたに彼は不釣りあい」マウント同僚の略奪宣言。彼への不信感も募るなか【予想外の事態】が...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！平凡な私にはもったいないほど、やさしくてハイスペックな自慢の彼氏。しかし、そんな幸せな日々は、マウント気質の同僚によって少しずつ壊されていきました。彼を奪おうとする露骨な嫌がらせの末路とは…！

“平凡な私”に訪れた幸せ♡

私には、誰もが羨むようなイケメンで、仕事もできる自慢の彼氏がいました。地味な私にはもったいないくらい素敵な人で、毎日が本当に幸せでした。 ところが、そんな穏やかな日々に影を落とす人物が現れます。職場の同僚で、いつも高級ブランド品を身につけ、周囲を見下すような発言ばかりする女性です。 彼女は私の彼氏がハイスペックだと知ると、急に興味を示すように。さらに、私に対しても「あなたには釣りあわない」と嫌味を言い始めました。ささやかな幸せが、少しずつ脅かされていくようで、私は不安を募らせていきました。

「地味なあなたに彼は不釣りあい」

同僚の嫌がらせは、日に日にひどくなっていきました。休憩時間のたびに「あんな素敵な人、あなたみたいな地味な子にはあわないでしょ」と笑われ、服装や趣味まで馬鹿にされるように。 さらに彼女は、SNSでも悪質な行動を始めました。まるで私の彼氏と親密な関係であるかのような匂わせ投稿を繰り返し、自分こそが彼にふさわしい相手だとアピールしていたのです。 共通の知人たちもその投稿を見て噂するようになり、私は職場でも私生活でも肩身の狭い思いをすることに。彼を信じたい気持ちはあるのに、不安ばかりが膨らんでいきました。 このあと主人公は、衝撃の現場を目撃することになってしまいます…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部