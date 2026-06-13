Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。

元日本代表ＧＫ権田修一（神戸）は４位に入ったＪ１ＷＥＳＴの一員としてプレー。１７年ぶりに復活したオールスターには６万人以上の観客が来場した。権田は「いろんなクラブのお客さんがスタンドにいる景色がすごく新鮮。僕も準備から参加させていただいて、これを実現するのはすごく大変なこと。すごくみんなが楽しんでいる空間は最高です」と感無量だった。

Ｊリーグの祭典が幕を閉じた中、北中米Ｗ杯が１２日から開催されている。権田はこの日、米国がパラグアイに４―１で快勝した一戦を中継したＤＡＺＮで解説を務めた。２０１４年ブラジル大会でメンバー入りし、２２年カタール大会では正ＧＫを務めた実績と経験を生かし、さまざまな見解を披露した。

日本代表の注目選手にはＧＫ鈴木彩艶（パルマ）を挙げた。「世界最高峰のイタリア・セリエＡでバリバリのスタメンでやっている。そういう選手がＷ杯に出るのは過去になかったこと。純粋にどれだけ彼が日本を救えるんだろうかは興味がある」と期待した。

カタール大会では１次リーグ初戦・ドイツ戦、第３戦・スペイン戦で自身の好セーブもあり、逆転勝利をつかんだ。「ケガ人とかも出ているけど、前回大会で僕自身も出てみて感じたけど、ＧＫが止めれば、最少失点にすれば点を取ってくれるクオリティーが日本代表にはある。同じポジションとして心から応援している」と声を弾ませた。

日本代表のＧＫ陣は２７歳の早川友基（鹿島）、２６歳の大迫敬介（広島）、２３歳の鈴木と若手の３人が選出され、全員がＷ杯メンバー初選出となった。権田は「彼らは同年代の選手３人で、練習を見ても楽しそうに、お互いに声を掛け合いながらやっている。もちろん『ベテランの経験が必要だ』と言う人がいるかもしれないけど、下田（崇ＧＫコーチ）さんがこのメンバーでいけると判断したので、下田さんの判断は１００％リスペクトしているし、絶対に間違いないと思う。今の日本でベストの３人なので、心から応援したい」と信頼を寄せた。