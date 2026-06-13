◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人2-1西武(13日、ベルーナドーム)

勝ち越しのソロを放ったリチャード選手が、試合後にヒーローインタビューでお立ち台に上がり、勝利の喜びと、リハビリ期間中にサポートしてくれた周囲への感謝の言葉を述べました。

リチャード選手は、今季開幕前のオープン戦で左手小指を骨折し戦線離脱。下半身コンディション不良なども経て、前日12日に初昇格しました。そしてこの試合では7番ファーストで今季初スタメンを勝ち取ると早速期待に応える活躍を披露しました。

そのリチャード選手は、1ー1の同点の場面で今季初打席を迎えると、西武の先発・隅田知一郎投手の直球をはじき返しレフトスタンドへ勝ち越しソロを放ちます。この1点が決勝点となり、チームは勝利しました。

リチャード選手はその打席を振り返り、「(隅田投手が)いいピッチャーなので、打てたらいいなと思いながら打席に入った」と語り、打った後は「いってくれと思いながら走っていた。うれしかったです」とその時の気持ちを話しました。

そしてケガして以降は長いリハビリ生活を強いられ、リチャード選手は顔をしかめ「長かった」と苦悩の日々だったことを明かします。それでも「トレーナーさんやファンに声かけてもらったり、自分の体も見直せたり、周りがみえるいい時間になった。周りの人に感謝したい」と述べ、気持ちを表しました。

チームの連敗脱出に貢献し、セ・リーグ首位もキープ。リチャード選手は次戦にむけて「気負いすぎることなく、ジャイアンツらしい試合が出来たらなと思います」と意気込みを口にし、次戦で交流戦は最後となるものの「(交流戦の)MVPにむけてがんばるので応援よろしくお願いします」とファンにメッセージを送り、スタンドをわかせました。