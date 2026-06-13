【宝塚記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『前走GI組、近4走以内に国内外のGIかGII勝利、黄金人気は7番人気と10番人気』

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上半期の総決算・春のグランプリ『第67回宝塚記念（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第67回宝塚記念（GI）枠順

2026年6月14日（日）3回阪神4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ダノンデサイル（牡5 戸崎圭太）

1-2 ミュージアムマイル（牡4 D.レーン）

2-3 シュガークン（牡5 吉村誠之助）

2-4 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次）

3-5 クロワデュノール（牡4 北村友一）

3-6 ビザンチンドリーム（牡5 西村淳也）

4-7 ファミリータイム（牡5 幸英明）

4-8 タガノデュード（牡5 高杉吏麒）

5-9 コスモキュランダ（牡5 横山武史）

5-10 ジューンテイク（牡5 松山弘平）

6-11 シンエンペラー（牡5 坂井瑠星）

6-12 マイネルエンペラー（牡6 川田将雅）

7-13 シェイクユアハート（牡6 古川吉洋）

7-14 スティンガーグラス（牡5 岩田望来）

7-15 マイユニバース（牡4 横山典弘）

8-16 メイショウタバル（牡5 武豊）

8-17 レガレイラ（牝5 C.ルメール）

8-18 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。