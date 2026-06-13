将棋の八大タイトルを分け合う藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「将棋フェス２０２６」で「スペシャル対局」を行った。

対局前に２人は解説者、対局者の相談役として登壇。敗れていた藤井は「今度は対局者になる。先ほど作戦タイミングを取るのが遅かったので、迷ったら札をあげるのを大切にして熱戦をお届けできたら」と意気込んだ。

今回の解説、相談役は永瀬拓矢九段と佐々木勇気八段。２人は盤を離れても仲が良く、将棋界では先輩・後輩関係なく先生呼びすることが多いなか、佐々木は「永瀬」と呼び捨て。伊藤のことも「いとたく」と呼び、場内は爆笑の渦。永瀬は「解説はかなり久しぶりで、聞き手が佐々木勇気さんということでとても不安。失言気をつけてくださいね」と既に焦っている様子だった。

１２８手で勝利した藤井は「序盤で永瀬九段の『これで負けたことない』という声が聞こえて、最後は反撃のチャンスをつかむことができた」とうなずいた。伊藤は「序盤はまずまずの形に組めたけど、手の重ね方がわからなくなった」と悔しさをにじませるも「作戦タイムで佐々木勇気さんに手を教わろうと思ったら、急に勇気さんとの最初の出会いがいつだったか聞かれて誤算だったかなと思う」と苦笑いしていた。