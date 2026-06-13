音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞には、７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が輝いた。

プレゼンターを務めたトヨタ自動車の豊田章男氏から受賞盾「ルビー」を手渡された真中まなは「このようなすてきな賞をいただきありがとうございます」と歓喜。「日々応援してくれているファンの皆さんのことも大好きです」と愛を届けていた。

２年連続でＭＡＪの賞を受賞することとなった。昨年は「わたしの一番かわいいところ」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞。その勢いのまま１０月に発売した４枚目シングル「はちゃめちゃわちゃライフ！／ＪＡＭ」の表題曲「はちゃめちゃ―」は、テレビ朝日系アニメ「クレヨンしんちゃん」（土曜・後４時３０分）主題歌にも抜てき。子ども世代にも広く浸透し、年末には念願の「ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場を果たした。

世界にも活躍の場を広げ、昨年１０月からは初のアジアツアーを敢行。今年２月には、グループ初の東京ドーム公演も成功させ、勢いは増すばかり。現在はグループ最大規模のアリーナツアーの開催中だ。

所属するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」が掲げるテーマ「原宿から世界へ」を体現し続ける７人。今後のさらなる飛躍するからも目が離せない。