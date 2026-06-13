◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人が西武に競り勝ち連敗を止めた。ケガで出遅れていたリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初スタメン出場すると、同点の２回に豪快な勝ち越し１号ソロ。今シーズン初スイングがチームに大きな１勝をもたらし、セ・リーグ首位を守った。

―巨人・リチャード内野手の一問一答は以下の通り―

―ナイスバッティング

「ありがとうございます」

―本塁打の打席はどんな気持ちで入ったか

「隅田いいピッチャーなんで、打てたらいいなという気持ちで打席に行きました」

―打った感触は

「行ってくれって思いながら走ってたんですけど、うれしかったです」

―昨日１軍初昇格。どんな思いでリハビリを

「すごい長いなと思いながら。でも、トレーナーさんだったり、時折ファンの方も声をかけてくださったり、自分の体も見直せたり。すごく周りが見える時間にもなっていい期間を過ごせましたし、こうやってホームラン打てたのも、リハビリ手伝ってくれたトレーナーさんだとか周りの人に感謝したいなと思います」

―連敗ストップ、セ・リーグ首位。ここからどう貢献したいか

「あんまり気負いすることなく。ジャイアンツらしい試合ができたらなと思います」

―明日が交流戦最終日。ファンへ

「そうですね。交流戦ＭＶＰに向けて僕も頑張るので、また応援よろしくお願いします！」