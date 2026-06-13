◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定戦 三菱重工East8―2日産自動車（2026年6月13日 横浜）

三菱重工Eastの新人・小沢周平（早大）が4安打2打点で勝利に貢献した。3―2の7回無死一塁から右中間を破る適時二塁打。7―2の8回にも右前適時打を放ち、終盤の猛攻を演出した。

「（11日の）ENEOS戦では自分が決めてやろうと思いすぎて引っ張り気味になっていたので、そこを修正しました。自分の良いところは欲のないバッティング。逆方向を意識した結果が4安打につながりました」

2本の適時打がクローズアップされる中、小沢が収穫に挙げたのは5回の中前打だった。詰まらされた一打だったが「ああいう打撃を練習している。あれができると調子が上がってくるので」。早大の金森栄治助監督から授けられた極意を大一番でも実践。ルーキーながら「2番・二塁」の定位置をつかみ取った非凡さを改めて証明してみせた。

この日も含め、横浜スタジアムには連日、大勢の観客が詰めかけた。健大高崎（群馬）では甲子園大会、早大では早慶戦も経験したが、西関東予選には独特の雰囲気があったという。

「すごく応援していただいたことで力が入って、（右翼スタンドにある看板の）業務スーパーを狙ってしまっていました。今日はそれをやめて（左中間フェンスに印字されている）横浜信用金庫を狙うイメージでした」

冗談を交えながら振り返った横顔には、激闘を終えた安堵（あんど）感が漂っていた。