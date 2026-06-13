J秋春制 8・7横浜M―鹿島で開幕！ 国立で“金J”開催 26〜27新シーズン、ホーム開幕カード発表
Jリーグは13日、「秋春制」に移行後初のシーズンとなる2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カード（全60試合）を発表した。
J1第1節は8月7、8、9日に行われ、8月7日（金）の開幕戦では、1993年のJリーグ開幕以来唯一J1の舞台で戦い続けている横浜F・マリノスと鹿島アントラーズがMUFG国立で激突することが決定。18年から続く“金J”開幕も継続されることになる。
新シーズン移行前の特別大会「百年構想リーグ」を制した神戸はアウェーで福岡と対戦。FC東京はホームで町田と“新東京ダービー”を、東京Vもホームに川崎Fを迎え“新旧川崎ダービー”を戦う。
38節までの対戦カードは6月16日、2026年内開催分のキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報は7月1日に発表される。
＜J1各クラブのホーム開幕カード＞
▼第1節 8月7日
横浜M―鹿島
▼同（8月7or8or9日）
柏―水戸、FC東京―町田、東京V―川崎F、名古屋―清水、G大阪―浦和、C大阪―岡山、広島―千葉、福岡―神戸、長崎―京都
▼第2節（8月14or15or16日）
鹿島―名古屋、水戸―G大阪、浦和―広島、千葉―町田、川崎F―京都、清水―横浜M、神戸―FC東京、岡山―長崎
▼第3節（8月21or22or23日）
町田―浦和、京都―水戸
＜J2各クラブのホーム開幕カード＞
▼第1節（8月8or9日）
札幌―徳島、八戸―富山、山形―栃木C、いわき―今治、大宮―新潟、磐田―秋田、藤枝―仙台、鳥栖―甲府、大分―湘南、宮崎―横浜FC
▼第2節（8月15or16日）
仙台―大分、秋田―富山、栃木C―八戸、横浜FC―磐田、湘南―山形、甲府―宮崎、新潟―札幌、徳島―鳥栖、今治―大宮
▼第3節（8月22or23日）
富山―今治
＜J3各クラブのホーム開幕カード＞
▼第1節（8月8or9日）
福島―讃岐、栃木SC―金沢、相模原―熊本、長野―山口、滋賀―岐阜、鳥取―FC大阪、愛媛―奈良、高知―松本山雅、鹿児島―群馬、琉球―北九州
▼第2節（8月15or16日）
群馬―相模原、松本山雅―滋賀、金沢―福島、岐阜―高知、FC大阪―長野、奈良―鹿児島、山口―琉球、北九州―讃岐、熊本―栃木SC
▼第4節（8月29or30日）
讃岐―鹿児島