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　Jリーグは13日、「秋春制」に移行後初のシーズンとなる2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カード（全60試合）を発表した。

　J1第1節は8月7、8、9日に行われ、8月7日（金）の開幕戦では、1993年のJリーグ開幕以来唯一J1の舞台で戦い続けている横浜F・マリノスと鹿島アントラーズがMUFG国立で激突することが決定。18年から続く“金J”開幕も継続されることになる。

　新シーズン移行前の特別大会「百年構想リーグ」を制した神戸はアウェーで福岡と対戦。FC東京はホームで町田と“新東京ダービー”を、東京Vもホームに川崎Fを迎え“新旧川崎ダービー”を戦う。

　38節までの対戦カードは6月16日、2026年内開催分のキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報は7月1日に発表される。

　＜J1各クラブのホーム開幕カード＞

▼第1節　8月7日

　横浜M―鹿島

▼同（8月7or8or9日）

　柏―水戸、FC東京―町田、東京V―川崎F、名古屋―清水、G大阪―浦和、C大阪―岡山、広島―千葉、福岡―神戸、長崎―京都

▼第2節（8月14or15or16日）

　鹿島―名古屋、水戸―G大阪、浦和―広島、千葉―町田、川崎F―京都、清水―横浜M、神戸―FC東京、岡山―長崎

▼第3節（8月21or22or23日）

　町田―浦和、京都―水戸

　＜J2各クラブのホーム開幕カード＞

▼第1節（8月8or9日）

　札幌―徳島、八戸―富山、山形―栃木C、いわき―今治、大宮―新潟、磐田―秋田、藤枝―仙台、鳥栖―甲府、大分―湘南、宮崎―横浜FC

▼第2節（8月15or16日）

　仙台―大分、秋田―富山、栃木C―八戸、横浜FC―磐田、湘南―山形、甲府―宮崎、新潟―札幌、徳島―鳥栖、今治―大宮

▼第3節（8月22or23日）

　富山―今治

　＜J3各クラブのホーム開幕カード＞

▼第1節（8月8or9日）

　福島―讃岐、栃木SC―金沢、相模原―熊本、長野―山口、滋賀―岐阜、鳥取―FC大阪、愛媛―奈良、高知―松本山雅、鹿児島―群馬、琉球―北九州

▼第2節（8月15or16日）

　群馬―相模原、松本山雅―滋賀、金沢―福島、岐阜―高知、FC大阪―長野、奈良―鹿児島、山口―琉球、北九州―讃岐、熊本―栃木SC

▼第4節（8月29or30日）

　讃岐―鹿児島