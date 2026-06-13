2024年の能登半島地震や豪雨で被災した石川県奥能登地域に住む中学生7人が13日、サッカーW杯北中米大会の日本代表初戦となるオランダ戦観戦のため、成田空港を出発した。サムライブルーのユニホームを着た子どもたちは「試合を見るのが楽しみ。頑張って勝ってほしい！」と満面の笑みで飛行機に乗り込んだ。

7人は石川県輪島市、珠洲市、能登町の中学1〜3年生。災害ボランティア団体「ちょんまげ隊」などで作る「トモに能登の未来へ！実行委員会」が主催し、クラウドファンディングなどの支援で実現した。

震災で家が全壊し、ともに暮らしていた祖父母と離れて生活することになった珠洲市の中学1年生、池谷内悠太さん（12）は「思い出のある家だったから悔しかった」と被災した当時を振り返る。今回は大好きなサッカー、しかもW杯の日本代表戦を生で見ることに大興奮。「気持ちも少し晴れると思う。楽しみです」と笑顔を見せた。

輪島市の中学2年生、大久保叶奈さん（14）はMF田中碧（リーズ）に注目している。「何度も輪島に来てくれて、学校のイベントとかでじゃんけん大会にも参加してくれた。応援したい」とエールを送った。

訪米を企画したのは「ちょんまげ隊長」の愛称を持つ日本代表の名物サポーター、ツンさんこと角田寛和さん（63）ら。角田さんは前回22年のカタール大会でも東日本大震災で被災した宮城県など5県から学生8人を招待した。同様の企画は今回で5度目。「子どもたちの笑顔につながることを願っています。がんばれニッポン！」と力強く語った。

一行は米大リーグのドジャース戦も観戦する。米国では被災時の様子や現状を伝える報告会も開き、現地の人々と交流予定。21日に帰国する。