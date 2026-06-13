NOMELON NOLEMONとAoooが、7月4日24時より放送のオリジナルTVアニメーション『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』の主題歌を担当。また、両楽曲を使用したアニメの番宣CMが、本日6月13日に公開となった。

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オープニングテーマは、NOMELON NOLEMONの「ユラリユレル」、エンディングテーマはAoooの「DAYS!」が務める。両楽曲ともに、両アーティストの共通メンバーであるツミキが作詞作曲を担当した。

今回の主題歌担当について、ツミキは「NOMELON NOLEMON、Aooo共に自らが立ち上げた音楽チームですが、それぞれ全く異なるアプローチで活動してきました。そんな中、このようなお話を頂きまして、なんだか交わらないはずの線が交わるような、不思議な感覚に私自身もわくわくしています。」とし、「両アーティストそれぞれのサウンド、歌詞の違いや、共通点も楽しみながらお聴きいただけると幸いです。」とコメントしている。

・ツミキ コメント

NOMELON NOLEMON、Aooo共に自らが立ち上げた音楽チームですが、それぞれ全く異なるアプローチで活動してきました。そんな中、このようなお話を頂きまして、なんだか交わらないはずの線が交わるような、不思議な感覚に私自身もわくわくしています。“サーカス”と“歌”はどこか似た性質を持っています。人間の限界に挑戦する、フィジカル的な側面と、そこに宿る魂や熱量で心を震わせる、精神的な側面。NOMELON NOLEMON、Aoooそれぞれのメンバーとして、これまでの活動で目にしてきたもの、感じてきたものを“サーカス”そしてTVアニメ“グロウアップショウ”になぞらえて楽曲を制作しました。両アーティストそれぞれのサウンド、歌詞の違いや、共通点も楽しみながらお聴きいただけると幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）