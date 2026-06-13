伝統の横浜FM対鹿島で幕開け！ 秋春制に移行のJリーグ、ホーム開幕カード発表
Jリーグは13日、2026／27明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）について、各クラブのホーム開幕カードを発表した。
秋春制に移行する最初のシーズン。2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。1993年のJリーグ開幕以来、J1の舞台で戦い続けているのは横浜FMと鹿島だけ。低迷からの脱出を目指す名門と、連覇に挑む王者が、『MUFGスタジアム（MUFG国立）』を舞台に火花を散らす。
なお、第38節までの対戦カードは6月16日（火）午後、2026年内開催分のキックオフ日時、開催スタジアム、TV放送情報は7月1日（水）13時の発表が予定されている。
2026／27明治安田J1リーグ、2026／27明治安田J2リーグ、2026／27明治安田J3リーグのホーム開幕カードは以下の通り。
▼第1節
8月7日（金）or同8日（土）or同9日（日）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック
FC東京 vs FC町田ゼルビア
東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ
セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.
▼第2節
8月14日（金）or8月15日（土）or8月16日（日）
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
▼第3節
8月21日（金）or8月22日（土）or8月23日（日）
町田 vs 浦和
京都 vs 水戸
▼第1節
8月8日（土）or8月9日（日）
北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス
ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山
モンテディオ山形 vs 栃木シティ
いわきFC vs FC今治
RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟
ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田
藤枝MYFC vs ベガルタ仙台
サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府
大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC
▼第2節
8月15日（土）or8月16日（日）
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木C vs 八戸
横浜FC vs 磐田
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
▼第3節
8月22日（土）or8月23日（日）
カターレ富山 vs. ＦＣ今治
▼第1節
8月8日（土）or8月9日（日）
福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐
栃木SC vs ツエーゲン金沢
SC相模原 vs ロアッソ熊本
AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC
レイラック滋賀FC vs FC岐阜
ガイナーレ鳥取 vs FC大阪
愛媛FC vs 奈良クラブ
高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC
鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬
FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州
▼第2節
8月15日（土）or8月16日（日）
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
▼第4節
8月29日（土）or8月30日（日）
讃岐 vs 鹿児島
秋春制に移行する最初のシーズン。2026年8月7日（金）に行われるオープニングマッチは、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの『THE CLASSIC』に決まった。1993年のJリーグ開幕以来、J1の舞台で戦い続けているのは横浜FMと鹿島だけ。低迷からの脱出を目指す名門と、連覇に挑む王者が、『MUFGスタジアム（MUFG国立）』を舞台に火花を散らす。
2026／27明治安田J1リーグ、2026／27明治安田J2リーグ、2026／27明治安田J3リーグのホーム開幕カードは以下の通り。
■明治安田J1リーグ
▼第1節
8月7日（金）or同8日（土）or同9日（日）
横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ
柏レイソル vs 水戸ホーリーホック
FC東京 vs FC町田ゼルビア
東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ
名古屋グランパス vs 清水エスパルス
ガンバ大阪 vs 浦和レッズ
セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸
V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C.
▼第2節
8月14日（金）or8月15日（土）or8月16日（日）
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
▼第3節
8月21日（金）or8月22日（土）or8月23日（日）
町田 vs 浦和
京都 vs 水戸
■明治安田J2リーグ
▼第1節
8月8日（土）or8月9日（日）
北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス
ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山
モンテディオ山形 vs 栃木シティ
いわきFC vs FC今治
RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟
ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田
藤枝MYFC vs ベガルタ仙台
サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府
大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC
▼第2節
8月15日（土）or8月16日（日）
仙台 vs 大分
秋田 vs 富山
栃木C vs 八戸
横浜FC vs 磐田
湘南 vs 山形
甲府 vs 宮崎
新潟 vs 札幌
徳島 vs 鳥栖
今治 vs 大宮
▼第3節
8月22日（土）or8月23日（日）
カターレ富山 vs. ＦＣ今治
■明治安田J3リーグ
▼第1節
8月8日（土）or8月9日（日）
福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐
栃木SC vs ツエーゲン金沢
SC相模原 vs ロアッソ熊本
AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC
レイラック滋賀FC vs FC岐阜
ガイナーレ鳥取 vs FC大阪
愛媛FC vs 奈良クラブ
高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC
鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬
FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州
▼第2節
8月15日（土）or8月16日（日）
群馬 vs 相模原
松本 vs 滋賀
金沢 vs 福島
岐阜 vs 高知
大阪 vs 長野
奈良 vs 鹿児島
山口 vs 琉球
北九州 vs 讃岐
熊本 vs 栃木SC
▼第4節
8月29日（土）or8月30日（日）
讃岐 vs 鹿児島