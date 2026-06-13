INI、グループ結成5周年記念の生配信でファンに感謝！9thシングル「ANTHEM」のリリースも発表

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INIが、6月13日にINIオフィシャルYouTubeにて、グループ結成5周年記念の生配信「INI 5TH ANNIVERSARY LIVE」を実施し、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることを発表した。

■「MINIの皆さんいつもありがとう、大好きです」（木村柾哉）

6月13日は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のファイナルから5周年にあたる記念日。0時を迎えたタイミングにINI公式SNSにて5周年を記念した翼モチーフのアニバーサリーロゴが公開されるなど、SNS上でもMINI（ファンネーム）からお祝いのコメントがたくさん寄せられていた。

生配信ではオーディション時に着用していた衣装に身を包み、INIにまつわるクイズ企画で5年間を振り返り。先輩グループであるJO1の與那城奨、川尻蓮やオーディション時のトレーナーである仲宗根梨乃、メンバーの両親をはじめ、INIと関わりのある関係者ならではのクイズで、懐かしいエピソードがたくさん飛び出し大盛り上がり。それぞれあたたかいメッセージもサプライズで届き、思い出話に花を咲かせた。

また、デビュー当時と同じ立ち位置でお祝いのケーキと一緒に記念写真撮影も行った。

そして、9thシングル「ANTHEM」を9月16日にリリースすることをサプライズで解禁。アニバーサリーの幕開けとなる本作のキャッチコピーは「The Anthem of New Horizons その先へ。君と一緒なら、僕らはためらうことなく走り出せる」。これまでグループが培ってきたチームワークを前へと進むエネルギーに昇華する青春の讃歌のようなメッセージが込められた作品となる。

同じく9月16日からスタートするINI初の東阪ドームツアーのタイトルが『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』に決定したことも発表し、あわせてビジュアルポスターも解禁。ローソンチケットでのチケット先行受付は、6月15日12時から開始となる。

また、5周年のロゴも発表され、これから2027年にかけての期待感が高まる演出にコメント欄は「楽しみすぎる！」「5周年、盛り上げよう！」「2027が気になる」と盛り上がりを見せた。

その他、5周年を記念したオリジナルグッズの販売も決定している。詳細は後日アナウンスされる。

生配信の最後にはメンバーからそれぞれ結成5周年を迎えた感想やMINIへの感謝を伝え、リーダーの木村柾哉は「11人そろって5周年を迎えられたことに感謝しています。この11人だからこそ大きな夢を掲げられると思っています。（メンバーの）みんなもいつもありがとう。10周年までには5大ドームツアーを目指して、気合いを入れて頑張っていきますので6年目もよろしくお願いいたします！ MINIの皆さんいつもありがとう、大好きです」と、改めて感謝の気持ちを伝えるとともに、今後の意気込みを語った。

さらに、サプライズとしてエンディングでは『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のファイナルのステージで歌唱したバラード曲「One Day」を5年ぶりに特別バージョンとしてINIメンバーで歌唱したスタジオライブ映像も初公開された・

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.09.16 ON SALE

SINGLE「ANTHEM」

■ライブ情報

『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』

09/16（水）東京・東京ドーム

09/17（木）東京・東京ドーム

11/14（土）大阪・京セラドーム大阪

11/15（日）大阪・京セラドーム大阪

■関連リンク

『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』特設サイト

https://ini-official.com/feature/2026_dome_tour

INI 5TH ANNIVERSARY特設サイト

https://cf.ini-official.com/feature/5th_anniversary

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/