元ＴＢＳアナウンサーの国山ハセン氏が１３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「街録ｃｈ〜あなたの人生、教えてください〜」に出演した。

ハセン氏は入社２年目で、和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳの看板番組「アッコにおまかせ！」に抜擢。長寿番組だっただけに、放送前からさまざまな準備が求められた。番組は日曜日のお昼に放送だったが、前日の土曜日の夜８時に峰竜太とスタッフの打ち合わせがあったという。ハセン氏は「土曜日の時点で予習する。日曜日の朝にアッコさんが来たら、一緒に朝食を食べるという恒例がある」と話した。

さらにハセン氏には、朝食時にも重要な役割があった。「アッコさんをまず出迎えて、アッコさんにお粥をよそう担当だった。しっかり割り箸をきれいに割ってお皿を用意して、お粥を食べる量だけ。でも、決まっているんですよ、スプーン２杯ぐらい。それをよそって整えて出すところが仕事だった」と明かした。

ハセン氏は「だからオンエア前に、ほぼ仕事は決まってる。そこでうまく軌道に乗ればいける。あとは本番でしっかり臨機応変にいくだけ」と話した。「ミスしたことはあるか？」と問われると「ミスが絶対に許されないという風に聞いていたので。（前任の）安東（弘樹）さんの引き続きで、それは非常に需要なタスクであると聞いていたので、そこは失敗はなかったですね」と細心の注意を払っていたようだ。