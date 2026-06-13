部屋の片隅に佇む2匹の猫さん。飼い主さんがそれぞれの名前を呼んでみると、しっかりと『自分の名前』を認識していて…？

猫さんたちの可愛さと賢さが反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で56万回再生を突破。「これは可愛すぎる」「天才な猫ちゃん」「2匹とも賢くて驚きました」といったコメントが寄せられています。

【動画：同じ場所にいる2匹の猫→『それぞれの名前』を呼んでみた結果…賢すぎる『完璧なリアクション』】

名前を呼んでみたら…

YouTubeチャンネル『猫のいる生活 Life with Cats』に投稿されたのは、姉猫「ちゃい」ちゃんと妹猫「すし」ちゃんの名前を呼んでみた時の様子を収めた動画です。

この日、床に座るちゃいちゃんの隣の収納ケースにすしちゃんが乗ったことで、ほぼ同じ場所にいたというふたり。飼い主さんはふたりの視線がこちらに向いたタイミングで、まずは「すし」と呼んでみたといいます。

完全にわかっているふたり

すしちゃんは目を細めながら、すぐにお返事をしてくれたそう。子猫のような高めの声も、呼んでもらえて嬉しそうに鳴く姿もなんとも可愛らしく、2度目も良いお返事で応えてくれたといいます。

そして注目すべきは、ふたりが“自分の名前を認識している”ということでしょう。即座にお返事をして見せたすしちゃんはもちろん、こちらを向いたまま黙っているちゃいちゃんも、自分の名前ではないとしっかりと理解しているご様子。ふたりとも、とっても賢いです！

ちゃいちゃんの意外すぎる鳴き声

続けて飼い主さんは、「わたしのことも呼んでくれるよね？」と言わんばかりに期待の眼差しを向けるちゃいちゃんに、カメラをフォーカス。「ちゃい」と呼ぶと、ちゃいちゃんも負けず劣らず良いお返事！…を、してくれたのですが…。

聞こえてきたのは、なんともギャップのある低音のハスキーボイス。飼い主さんによるとちゃいちゃんは色々な声を出せるそうで、この日はいわゆるしゃがれ声になっていたそう。名前も覚えている上にそれぞれ可愛いお返事までしてくれるなんて、用事がなくても、つい呼んでしまいたくなりますね！

投稿には「二匹ともおりこうさん！ちゃんとわかるんですねー」「名前呼んで返事してくれるとは羨ましいっ！」「チャイちゃんのこえwwwかわゆ」「どちらの声も個性があって最高です。聞いていて楽しくなります！！」「かわいい♡ずっとみてられますねw」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のいる生活 Life with Cats』では、ちゃいちゃんとすしちゃんの日常の様子が投稿されています。甘えた声やちょっと変わった声など、様々な鳴き声を披露するちゃいちゃんの姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のいる生活 Life with Cats」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。