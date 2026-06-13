小さな体で寄り添い合う子猫たちの可愛い姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は34万回を超え「自分達で寝られるようになったのは凄いこと」「一緒に埋もれて寝たい！」「すべてが可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：ママとは『別々に寝るようになった』子猫たち→『朝』になると……ほっこりする光景】

少しずつ成長中！

Instagramアカウント「にぼしプロジェクト (Cat three by niboshi project)」に投稿されたのは、子猫たちの微笑ましい成長の様子です。ハンモックでぎゅっと顔を寄せ合っている子猫たちは、どうやら今日はここで寝る様子。最近は、ママ猫とは別の場所で寝るようにもなったのだそうです。

しかし、別々に寝ていても、朝になるとちゃんとママ猫の元に戻っているといいます。ママ猫にくっついて眠る顔は安心しきっていて、見ているこちらまで幸せな気持ちになります。少しずつ成長するにつれて、こうしてママ猫から離れる時間も増えているようです。

窮地から子猫を守り抜いたママ猫

今でこそ幸せそうなママ猫と子猫たちですが、実は空き家の納屋で発見されたという過去があります。ゴミ屋敷に出入りしていたママ猫が、ケガをしながらも必死に子育ての場所を見つけ、子猫たちを守り抜いたといいます。ママ猫の強い愛には、本当に頭が下がりますね。

目指すは、本当の「ずっとのおうち」

そんな苦難を乗り越えた子猫たちはすくすくと成長し、それぞれ可愛らしい性格も見え始めてきたそうです。ママ猫も弱った身体の治療を受けながら、少しずつ人に慣れてきたといいます。この親子猫はこれから「ずっとのおうち」を探すとのこと。優しい家族と出会って、これからはたくさんの幸せに包まれてほしいですね。

投稿には「小さなかわいいお手手をにょーんってやったその瞬間に『うわぉぁぁぁぁぉあぁ』って自然と悶絶してしまった笑」「お鼻が綺麗なピンクで可愛すぎる…肉球まで見せてくれて…ママさんも美人！」「やっぱりママのそばがいいんですね！可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「にぼしプロジェクト (Cat three by niboshi project)」では、投稿者さんが行っている猫のTNR活動や保護猫たちの様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「にぼしプロジェクト (Cat three by niboshi project)」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。