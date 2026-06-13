「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ−Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が１３日、東京・池袋の「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」で２度目の単独ライブを行い、夏に「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ−とぅるりぷ−３ｒｄワンマンＬＩＶＥ〜Ｋｉｓｓ Ｋｉｓｓ Ｋｉｓｓ〜東名阪ツアー」を開催すると発表した。

３月１４日に活動を開始した「ＳＴＰＲ」６組目のグループ。２８日にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」でリスナー（事務所のファンの総称）にお披露目され、４月２５、２６日に初のワンマンライブ。この日も前日１２日に続き、２ｎｄライブが行われた。

メンバーは「グループとして初めて迎える夏、そして初めて挑戦する東名阪ツアーライブ！まさかこんなに早くツアーを開催できるなんて、僕たち自身も驚いています」と興奮冷めやらぬ様子。「各地のルージュ（ファンの呼称）のみんなに会いに行けるのが今から楽しみです。ルージュのみんなと最高の思い出を作って、この夏もとぅるりぷ色に染め上げる」と気合を入れた。

【ツアー日程】

愛知公演 ７月３０、３１日…名古屋市の「ＮＡＧＯＹＡ ＪＡＭＭＩＮ’」

大阪公演 ８月６、７日…大阪市の「Ｙｏｇｉｂｏ ＭＥＴＡ ＶＡＬＬＥＹ」

東京公演 ８月１５、１６日…池袋の「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」

※全て午後１時開演、午後６時開演の１日２公演