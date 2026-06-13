日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園で春夏連覇を成し遂げた１１年後の夏の甲子園で「伝説の試合」を展開した後輩を一喝する一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

８７年、甲子園春夏連覇時の４番打者だった片岡さんは９８年の夏の甲子園で松坂大輔がエースの横浜と延長１７回の激闘を演じた時の主将だった平石洋介さんが「甲子園が終わった後に片岡さんと立浪（和義）さんが（ＰＬに）来たんですよ。みんな集められまして。『よう頑張ったな。ようもう１回、ＰＬの名前を売ってくれたな』みたいなことを言われて」と話し出すと「でも、その後に片岡さんが『とは言っても、お前ら、（松坂は）同級生やぞ。負けて満足してたら、あかん！』って声をかけていただいたんですよ」と振り返った。

この言葉を受け、「めちゃくちゃ覚えてます。（横浜戦の日は）たまたま（自分は日本ハムの）練習日やったんですよ。鎌ヶ谷に行く京葉道路で車を停めれないとテレビが見れないじゃないですか。僕、練習に遅刻してもええと思って車を停めて応援してたんですよ」と２８年前を回顧した片岡さん。

「そのくらい応援してたのに、負けたら上重が笑ってるんですよ」と、この日共演の当時エースだった元日本テレビでフリーの上重聡アナウンサーを名指し。

「負けたのに松坂と握手しようとしてるんですよ。これを見て、カチンと来てね。こいつ、負けたのに何を喜んでんねん！って思ってね。あれで勝つのがＰＬやろ！と。何、負けて笑うてんねん！と」と熱く続けたところで当の上重アナは「ただ、その７か月後に松坂大輔はプロ初登板で片岡さんと対戦して。我々ＰＬ学園としては当然、片岡さんを応援したんですけど、松坂が三振に取ったので『片岡さん、松坂はどうだ！（すごいだろ）』って思ってしまいました」と、きっちり言い返していた。