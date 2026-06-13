◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ ３位４位決定戦 Ｊ１ＥＡＳＴ ２（ＰＫ４―３）２ Ｊ１ＷＥＳＴ（１３日、ＭＵＦＧ国立）

１７年ぶりに復活したオールスターが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ２・Ｊ３東Ｂの元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は史上最多１０度目の出場。槙野智章監督（３９）との共演など、会場に集まった６万１５８人のサポーターを沸かせた。全６０クラブの選手が集まった大会は全７試合が行われ、Ｊ２・Ｊ３東Ａが優勝した。

慣れ親しんだ背番号「１１」に、Ｊリーグ草創期に活躍したＶ川崎（現・東京Ｖ）時代を想起させる緑色のユニホーム。０７年以来１９年ぶり、史上最多１０度目の出場となったキングは「Ｗ杯を前にサッカーファミリーが集まるイベントをやれてうれしい。その舞台に立てたことは光栄」と、久々に復活した祭典を充実した表情でかみしめた。

Ｊ２・Ｊ３西Ａとの一戦では夢の共演も果たした。２点リードの１３分過ぎ、ユニホーム姿に変身した槙野監督と一緒に途中出場し、２トップを組んだ。「最後の５分、一緒にプレーして欲しいと言われた。槙野監督が出る以上、絶対に負けられないので勝って終われて良かった」。出場から３分後には、右クロスからのヘディングシュートも披露。惜しくも枠は捉えられなかったが、観客からは大きな拍手が送られた。

日本時間１２日からＷ杯北中米大会が開幕し、日本代表は１５日にオランダとの１次リーグ初戦を迎える。「この試合がＷ杯へ出場する選手にどのような影響があるか分からないが、きっとみんなの気持ちは届いている」とカズ。東京から１万キロ以上離れた決戦の地ダラスへ、日本サッカーを支えたレジェンドが熱いプレーでエールを届けた。

（浅岡 諒祐）