◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ ３位４位決定戦 Ｊ１ＥＡＳＴ ２（ＰＫ４―３）２ Ｊ１ＷＥＳＴ（１３日、ＭＵＦＧ国立）

Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。３位４位決定戦（２０分間）はＪ１ＥＡＳＴがＪ１ＷＥＳＴに２―２で追いついて突入したＰＫ戦を４―３で制した。

Ｊ１ＥＡＳＴの元日本代表ＧＫ西川周作は０―１の１２分に途中出場した。直後のＰＫでいきなり同ＭＦ香川真司（Ｃ大阪）と対峙（たいじ）。「割り切ってやろうと思ってたし、真司だったので楽しもうと思ってピッチに入った」と臨んだが、自身から見て左へゴールを決められた。

その後は浦和ＭＦ渡辺凌磨、ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介の特典で２点差を追いつき、サドンデス方式のＰＫ戦に突入した。開始前にはＧＫ谷晃生と会話し「今年すごく止めてる晃生にＰＫを止めるコツを伝授してもらった。コツは秘密にしておきます」とニヤリ。相手４人目のキッカーを務めた香川と再び対戦し、ゴール中央へチップキックする「パネンカ」を蹴り込まれたが、西川は冷静に左手でセーブして勝利をつかんだ。

西川は「こういうプレッシャーがかかる中で何かやってくるのは真司しかいないなと思った。経験値と余裕が素晴らしい選手なので、何とか最後我慢した」と振り返った。６万１５８人が詰めかけた会場から大歓声が起こり「普段は敵同士かもしれないサポーターもすごい声援をくれたし、そこがオールスターのいいところ。僕個人を違うチームのサポーターも応援してもらえたらと思う」と話した。

Ｊリーグの祭典を終え、１４日（日本時間１５日）には北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ初戦のオランダ戦に臨む。１４年ブラジルＷ杯メンバーの西川は「「初戦がいかに大事かは誰もが理解していると思う。今回の日本代表はワクワク感が素晴らしい。ここまでの出来事とか、（遠藤）航が代表を引退したり、（吉田）麻也が途中から合流したり、いろんなストーリーがある中で初戦を迎えるのは、すごい見物だなと思う。日本中を見たことのない景色に連れて行ってくれるんじゃないかなと」と期待を寄せた。

負傷でＷ杯メンバーを離脱し、代表引退を表明した遠藤については「衝撃でした。僕もＳＮＳで見て…。離脱するとも思ってなかったけど、何か彼らしいなと思った。チームのためのことを思っての行動だと思うので、そこは尊重しつつ、代表をこれまで引っ張ってくれた彼にありがとうの気持ちと、まだまだ彼はプレミア（リーグ）でやると思うので、僕も刺激をもらいながら頑張りたい」と戦友にエールを送った。