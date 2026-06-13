ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ１清水エスパルスの吉田孝行監督が率いたＪ１ＷＥＳＴは６チーム中４位に終わった。

初戦の準決勝で勝ち上がってきたＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂに０―１で敗れ、３、４位決定戦に回った。続くＪ１ＥＡＳＴとの戦いは、２点を先行しながら追いつかれ、ＰＫ戦に突入。サドンデス方式で行われた勝負では、Ｃ大阪のＦＷ香川真司のパネンカが失敗して敗戦が決まると、吉田監督は両膝に手をついて前傾姿勢になりながらも笑顔を見せた。「やっぱり勝ちたかったのはありますけれども、本当にいい経験をさせてもらったな」と振り返った指揮官。試合中は得点やＰＫ成功のたびに笑顔を見せるなど、１日限りの祭典を存分に楽しんだ。

試合後には、来季の清水に引き抜きたくなった選手はいるかとの質問も飛んだ。「いっぱいいますね」と不敵な笑みを浮かべると、「こういうチームだったら、こうできるのにみたいなことを考えながらやっていました。誰とは言えませんが、いっぱいいましたね」と、いたずらっぽく笑った。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ 百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制。