3年目という勝負の夏へ向けて熱く燃え上がるアイドルグループ「限りなく白く」。メンバーの山田一十（やまだ・いと）が語ったのは、幼少期の孤独な原点から、まぶしすぎるグループのカラーに馴染めず活動を諦めそうになった昨冬の葛藤、そして、走る覚悟をつなぎ止めてくれた恩人たちとの絆の物語…。不器用な表現者がたどってきた激動の歩みをそっと振り返る。（「推し面」取材班）

ステージへの憧れの原点は、塞ぎ込んでいた中学生の頃に出合った音楽だった。幼い頃から一人になることが多く、絵を描いたり本を読んだり、表現の世界がお友達のようだったという少女の心を救ったのが、楽器を持たないパンクバンドとして一世を風靡したBiSHだった。内側からエネルギーを爆発させるパフォーマンスに魅了され、活力をもらった。「私みたいに塞ぎ込んでいる人にも、音楽で少しでも活力になれたらいいな」。その純粋な願いが、今の活動へとつながる最初のきっかけだった。

ただ、夢見た世界への一歩は甘いものばかりではなかった。スタートを切ったばかりの昨年の冬、大きな壁にぶつかった。

グループが放つ王道のまぶしさと、自身が内面に抱える深く内省的な表現の方向性との乖離に激しく悩んだ。「自分だけちょっと暗いかもって。もう辞めた方がいいのかなって思ってしまって」。ステージで笑顔を作るほどに心はすり減り、昨年12月には本気で活動を諦めそうになっていた。

そんな折れかけた心をつなぎ止めてくれたのは、大切な仲間たちの存在だった。当時のオリジナル曲「舞台」が完成し、歌詞の世界観とリンクするようにステージと真正面から向き合えるようになった。

さらに、卒業したメンバーの白瀬ななこに悩みを打ち明けた夜、忘れられない言葉を授かる。

「アイドルに向いていない」と泣くその背中に、先輩は「そんなことないよ。あなたにしかない表現があると思う」と優しく語りかけてくれた。

その温かい肯定の言葉に、思わず涙があふれ出た。卒業の時期にご飯を食べに行った際にも「あなたたちなら本当に大丈夫だ」と力強く背中を押された。一緒に号泣しながら過ごしたあの時間は、今でも胸の中で輝き続ける特別なお守りだ。

また、東京でのライブの際には、ダンスの先生からも「そのままで行って。自信持って」と言葉をかけられた。周りを気にしすぎて迷っていた時期だったからこそ、そのままの自分を肯定されたことで、ハッと目の前が開けたという。

そんな山田が大切にしている座右の銘がある。「どう世界を見て、どう解釈して、どう表現するか」。考えること自体が癖で好きだという、実に表現者らしい哲学的な言葉だ。

本来は苦手なはずの夏がやってくる。けれど、アイドルになってからは、毎年秋に振り返ると「楽しかったな」と思える大切な季節に変わった。「関ケ原唄姫合戦」や地元の「安平フェス」など様々な土地の舞台が控えるが、「皆さんにとっても心に残るような、温かい思い出を届けたいです」

涙の夜に授かったお守りを胸に、不器用な表現者は今年もまた、誰かの生きる活力になるためステージの光の中へと飛び込んでいく。