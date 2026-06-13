プロ野球セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。

首位西武が巨人に敗れ3位に後退、2位のソフトバンクと3位の日本ハムは勝利したためソフトバンクが首位、日本ハムが2位に浮上しました。首位から3位まで1ゲーム差となっており、ソフトバンクがあと1試合、日本ハムと西武は雨天中止があったため残り2試合となっています。

DeNAはロッテに大勝で連敗を6でストップ、楽天が広島に敗れたため楽天が最下位転落となりました。

＜6月13日の交流戦結果＞

◆巨人 2-1 西武

勝利【巨人】ウィットリー(2勝3敗)

敗戦【西武】隅田知一郎(5勝3敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗19S)

本塁打【巨人】リチャード1号

◆ソフトバンク 8-1 ヤクルト

勝利【ソフトバンク】前田悠伍(4勝)

敗戦【ヤクルト】山野太一(7勝2敗)

本塁打【ヤクルト】塩見泰隆2号【ソフトバンク】近藤健介13号、野村勇3号、4号

◆日本ハム 4×-3 中日

勝利【日本ハム】堀瑞輝(2勝)

敗戦【中日】草加勝(1敗)

本塁打【日本ハム】田宮裕涼3号、水野達稀3号

◆ DeNA 16-6 ロッテ

勝利【DeNA】篠木健太郎(3勝1敗)

敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝5敗)

本塁打【DeNA】牧秀悟5号、勝又温史1号、蝦名達夫3号【ロッテ】西川史礁6号、宮崎竜成1号

◆阪神 6-3 オリックス

勝利【阪神】郄橋遥人(8勝)

敗戦【オリックス】ジェリー(2勝3敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗10S)

◆広島 2-0 楽天勝利【広島】森下暢仁(5勝5敗)敗戦【楽天】早川隆久(3勝3敗)