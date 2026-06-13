【交流戦順位表】優勝争い大接戦 西武が敗戦で3位後退 首位・ソフトバンクと2位・日本ハムが0.5ゲーム差
プロ野球セ・パ交流戦は13日、6試合が行われました。
首位西武が巨人に敗れ3位に後退、2位のソフトバンクと3位の日本ハムは勝利したためソフトバンクが首位、日本ハムが2位に浮上しました。首位から3位まで1ゲーム差となっており、ソフトバンクがあと1試合、日本ハムと西武は雨天中止があったため残り2試合となっています。
DeNAはロッテに大勝で連敗を6でストップ、楽天が広島に敗れたため楽天が最下位転落となりました。
＜6月13日の交流戦結果＞
◆巨人 2-1 西武
勝利【巨人】ウィットリー(2勝3敗)
敗戦【西武】隅田知一郎(5勝3敗)
セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗19S)
本塁打【巨人】リチャード1号
◆ソフトバンク 8-1 ヤクルト
勝利【ソフトバンク】前田悠伍(4勝)
敗戦【ヤクルト】山野太一(7勝2敗)
本塁打【ヤクルト】塩見泰隆2号【ソフトバンク】近藤健介13号、野村勇3号、4号
◆日本ハム 4×-3 中日
勝利【日本ハム】堀瑞輝(2勝)
敗戦【中日】草加勝(1敗)
本塁打【日本ハム】田宮裕涼3号、水野達稀3号
◆ DeNA 16-6 ロッテ
勝利【DeNA】篠木健太郎(3勝1敗)
敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝5敗)
本塁打【DeNA】牧秀悟5号、勝又温史1号、蝦名達夫3号【ロッテ】西川史礁6号、宮崎竜成1号
◆阪神 6-3 オリックス
勝利【阪神】郄橋遥人(8勝)
敗戦【オリックス】ジェリー(2勝3敗)
セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗10S)
勝利【広島】森下暢仁(5勝5敗)
敗戦【楽天】早川隆久(3勝3敗)