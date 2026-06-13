◇交流戦 巨人2―1西武（2026年6月13日 ベルーナD）

巨人が13日、西武とのリーグ首位対決を制した。ケガで出遅れていたリチャード内野手（26）が放った今季1号アーチが決勝点となった。

1-1で迎えた2回1死。「7番・一塁」で今季初出場を果たしたリチャードが、今季初打席で大仕事だ。隅田の低め148キロ直球を捉えると、打球はライナー気味の弾道で左翼席に飛び込んだ。ベース一周後は自然と笑みがこぼれ、力強くナインとタッチをかわした。

リチャードは、ソフトバンクから移籍した昨季、自身初の2桁となる11本塁打をマーク。今季さらなる飛躍が期待されたが、3月11日のオープン戦で死球を受けて左手を骨折。その後に下半身のコンディション不良もあり、リハビリを経て実戦復帰した。

3回以降、打線は相手先発の隅田を打ちあぐんだが、助っ人の先発右腕ウィットリーが好投した。初回に失点したものの、6回73球を投げて3安打1失点。バトンを託された救援陣がリードを守り、ウィットリーは4月17日のヤクルト戦以来、約2カ月ぶりとなる2勝目をマークした。

▼巨人・リチャード 隅田は良いピッチャーなので、打てたらいいなと思いながら打席に入りました。（リハビリは）周りを見える時間にもなりました。リハビリを手伝ってくれたトレーナーさんとか、周りの人に感謝したいなと思います。（14日の交流戦最終戦への抱負は）交流戦MVPに向けて僕も頑張るので、また応援よろしくお願いします！