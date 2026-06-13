プラダ ビューティの新作ハンドクリーム誕生！香りとケアを叶える注目アイテム

プラダ ビューティから、香りとスキンケアを同時に楽しめる新作「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」が登場します。2026年7月3日（金）より全国発売される本アイテムは、ブランドを象徴するフレグランス「プラダ パラドックス」の魅力を指先から楽しめる新しい美容習慣を提案。洗練された香りと贅沢なケアで、毎日の手元をより美しく彩ってくれます♡

パラドックスの香りを手元で楽しむ

「プラダ パラドックス」は、多面的で変化し続ける人間らしさを表現したフレグランスコレクションです。今回登場するハンドクリームは、その世界観を手元に落とし込んだ新アイテム。

爽やかなネロリの蕾と官能的なアンバーが調和したフローラルアンバリーの香りが特徴で、指先からふんわりと上品に香ります。

日常の何気ない仕草にも香りの余韻を添え、自分らしさを表現する楽しさを感じられるのが魅力です。

さらに、お好みのパラドックス製品とレイヤリングすることで、より奥行きのある香りの演出も楽しめます。

NOTES：ネロリバッド／アンバーアコード（アンブロフィックス）／セレノイドTM（ホワイトムスク）

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美しい手肌へ導くトリプルケア処方

香りだけでなく、スキンケア機能にもこだわりが詰まっています。

「プラダ ハンド」と共通の美容液級フォーミュラを採用し、軽やかなエッセンスバームが肌に素早くなじみます。ベタつきを感じにくい使用感ながら、しっかりとした潤いを与えてくれるのが特徴です。

高保湿成分のシアバター1をはじめ、透明感のある印象へ導くイリスエキス2、爪を健やかに保つビオチン3、ハリ感をサポートするナイアシンアミド4を配合。

手肌の潤いケアだけでなく、爪やキューティクルまで整える「トリプルケア」により、細部まで美しい印象の手元へ導きます。

*角質層まで

*1シア脂（保湿成分）

*2イリス根エキス（エモリエント成分）

*3ビオチン（整肌成分）

*4ナイアシンアミド（保湿成分）

持ち歩きたくなる洗練デザイン

プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム

パッケージは、プラダを象徴するトライアングルロゴから着想を得たスタイリッシュなデザインを採用。手にフィットしやすいフォルムと携帯しやすいサイズ感で、外出先でもスマートに使用できます。

まるでファッションアイテムのような存在感があり、バッグから取り出すたびに気分が高まりそう♪自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトとしても活躍してくれそうです。

発売日：2026年6月19日（金）先行発売*／2026年7月3日（金）全国発売

*公式オンラインストア、プラダ ビューティ トウキョウ

指先から始まる新しいビューティ習慣

香りを纏う楽しさと本格的なハンドケアを両立した「プラダ パラドックス ハンド トリプルケア ハンドクリーム」。美しい手肌や爪を目指しながら、上質な香りをさりげなく楽しめるのが魅力です。

ファッションとビューティを融合させたプラダ ビューティらしい世界観を堪能できる注目アイテム。毎日のケアタイムを特別なひとときへと変えてくれる一品として、ぜひチェックしてみてください。