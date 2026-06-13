女優の本仮屋ユイカ（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（35）が第3子を出産したことを報告した。

「妹のリイナが第三子を無事出産しました」と書き出し、姪（めい）を抱っこするショットを公開した。

「仕事終わりに妹宅へ向かうと、家に入る前からなんだか神聖な雰囲気」とつづり、「自宅出産なので、リビングの真ん中にリイナと赤ちゃん、それを家族みんなで囲んでいて、感じたことのないほどあたたかく優しい空気に家中が満ちていました」と振り返った。

「朝、仕事の前に様子を見に行ったのですが、その時と変わらないくらい元気で、そしてすぐに新生児のお母さんとして穏やかに過ごしてる姿に驚きました」と妹の様子に驚いたことを明かし、「小さな頃から「お母さんになること」が夢だったリイナが、3児の母に。本当に本当におめでとう。そして、心からお疲れさまでした」とねぎらった。

リイナは同日、第3子女児の誕生を報告。予定日を超過していたが、希望していた自宅出産をすることができたことを明かしていた。