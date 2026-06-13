「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）

男子１００メートル決勝が行われた。多田修平（２９）＝住友電工＝は、１０秒１７（追い風０・１メートル）で５年ぶり２度目の優勝。既に名古屋・愛知アジア大会の参加標準記録は突破しており、代表に内定した。「最低限の優勝というところを達成できたのですごくうれしい」と喜んだ。

２１年東京五輪代表。同五輪を終えた後は、けがもあり、結果にも満足できなかった。「なかなか走りたいと思ってもうまくいかないことが続いた」と語り、「オリンピック以降、自信を持って挑むことができないレースばかりだった」と悔やむ。それでも、再び頂点に輝き、「やっと努力がこういうところで実を結んだ。本当に良かった。ここからやっと、多田修平という名前を背負って、堂々とレースに挑むことができるんじゃないかな」と胸を張った。

今後に向けては「国内は海外でしっかり１０秒０、９秒台で安定させて、どのレースでも自分のレースを展開できるように、一番上の順位を常に取り続けられるような演習になっていきたい」とさらなる成長を誓った。