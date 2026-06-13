【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはヘアスタイル
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、おしゃれなヘアアレンジ、生き物に見られる身体の仕組み、そして人がいたあとに残るものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
み□□み
よ□□し
く□□と
ヒント：犬や猫などのように、地面に4つのパーツをつけて歩行するスタイル。そして、スニーカーなどを履いて地面を歩いたとき、その底のデザインが泥や砂に残ることを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つあ」を入れると、次のようになります。
みつあみ（三つ編み）
よつあし（四つ足）
くつあと（靴跡）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個性を引き立てるヘアアレンジから、生物の形態や歩行の特徴、さらには過去の行動の証拠を視覚的に捉えた表現までを網羅しました。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、おしゃれなヘアアレンジ、生き物に見られる身体の仕組み、そして人がいたあとに残るものという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□み
よ□□し
く□□と
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正解：つあ正解は「つあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つあ」を入れると、次のようになります。
みつあみ（三つ編み）
よつあし（四つ足）
くつあと（靴跡）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個性を引き立てるヘアアレンジから、生物の形態や歩行の特徴、さらには過去の行動の証拠を視覚的に捉えた表現までを網羅しました。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)