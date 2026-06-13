ミスSPA！2025のグランプリの空見みあさんが、週刊SPA！（扶桑社）6月16日号の企画「妄想デート撮 このあと、どうする？」に登場しました。



【写真】妄想デート撮企画に挑んだ空見みあさん

小説家の外山薫さんによるシナリオを基に空見さんを撮影する今回の妄想デート撮企画。異性の後輩との何気ない食事のはずが、とある談義で盛り上がり、「先輩も好きなんですね、ガンダム談議しましょうよ」と空見さんからお誘いを受けるという展開。服を脱いだ空見さんが抜群のプロポーションを見せつけ、シナリオを大胆に演じます。（撮影／友野雄 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子 撮影協力／アニメ・映画 酒場 へそ 新橋駅前店）



同誌ではほかにも、元NMB48の和田海佑さん、グラビアアイドルの星野琴さんが誌面を彩っています。



【空見みあさんプロフィル】

大阪府出身 身長163cm サイズ：B93/W58/H90というプロポーションでグラビアほか、声優としても活動中。 趣味はコスプレやアニメ鑑賞 特技はプラモデル製作（ガンダム） 最新情報はX（@srm_mia）などで発信中