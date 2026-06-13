リトルミイのタグがかわいい「ショルダーストラップ付き ボストンバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『InRed2026年8月・9月合併号』は7月7日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『InRed2026年8月・9月合併号』（宝島社）の「ショルダーストラップ付き ボストンバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月7日に発売される『InRed2026年8月・9月合併号』（税込1790円）。付録として、「ショルダーストラップ付き ボストンバッグ」が付いてきます。
ロール型のスタイリッシュなフォルムに、リトルミイのタグをあしらったシンプルでかわいいデザインが魅力のボストンバッグ。容量は約25Lと大容量で、幅45×高さ27×マチ22cmのゆったりサイズです。耐荷重は約8kgあり、1〜2泊の旅行でもたっぷり荷物を入れられます。付録とは思えない実用的な仕上がりに注目が集まっています。
ショルダーストラップを使えば肩掛けと斜め掛けの2WAYで使えるため、シーンや気分に合わせてスタイルを変えられます。さらに、背面にはスーツケースにセットできるベルトが付いており、キャリーオンバッグとしても活躍。荷物が多い旅行時の移動もスマートにサポートしてくれます。軽量素材で持ち運びやすい点も嬉しいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『InRed2026年8月・9月合併号』の「ショルダーストラップ付き ボストンバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月7日に発売される『InRed2026年8月・9月合併号』（税込1790円）。付録として、「ショルダーストラップ付き ボストンバッグ」が付いてきます。
リトルミイのタグ付き！旅行にぴったりな25Lの大容量デザイン
ロール型のスタイリッシュなフォルムに、リトルミイのタグをあしらったシンプルでかわいいデザインが魅力のボストンバッグ。容量は約25Lと大容量で、幅45×高さ27×マチ22cmのゆったりサイズです。耐荷重は約8kgあり、1〜2泊の旅行でもたっぷり荷物を入れられます。付録とは思えない実用的な仕上がりに注目が集まっています。
肩掛け・斜め掛け2WAY仕様＆キャリーオン対応で旅の移動をサポート
ショルダーストラップを使えば肩掛けと斜め掛けの2WAYで使えるため、シーンや気分に合わせてスタイルを変えられます。さらに、背面にはスーツケースにセットできるベルトが付いており、キャリーオンバッグとしても活躍。荷物が多い旅行時の移動もスマートにサポートしてくれます。軽量素材で持ち運びやすい点も嬉しいポイントです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)