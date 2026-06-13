◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人が接戦を制し、連敗を２で止めた。リチャード内野手は今季初打席での決勝ソロだけでなく、守備でも大きく貢献した。

２―１の４回無死一塁の守備。古賀悠の投ゴロを捕球したウィットリーは一塁へ向かって走りながら下からリチャードへ送球。エンドランでスタートを切っていた一走・長谷川は二塁を回って三塁へ走っていた中、リチャードは捕球後、素早く三塁へ送球した。三塁・坂本がツーバウンドで捕球し、無駄のない動きでヘッドスライディングした長谷川にタッチ。アウトの判定となり、リプレー検証後も判定は変わらなかった。

もちろん坂本の技術も光ったが、守備に定評のあるリチャードも集中力を切らさずなかった。これが仮にセーフになっていた場合、１死三塁の大ピンチを招いていただけに、大きすぎるプレーだった。

橋上監督代行は「やっぱり我がチームは基本的には先行逃げ切りのチームだと思いますから。ある程度早めに点を取って、あとは後半の投手が何とか失点を防いで」という。打線は相手先発・隅田から１３三振を喫したが、序盤につくったリードを一丸で逃げ切る巨人らしい勝ち方だった。（田中 哲）