◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人が両リーグ首位対決で西武に競り勝って連敗を止めた。ケガで出遅れていたリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初スタメン出場すると、同点の２回に豪快な勝ち越し１号ソロ。今シーズン初スイングがチームに大きな１勝をもたらし、セ・リーグ首位を守った。先発のウィットリー投手も６回１失点の好投で、今季２勝目を挙げた。

笑顔がはじけた。両軍が初回に１点を取り合い、同点で迎えた２回１死。カウント１ボールから、リチャードが西武の先発・隅田投手の内角低めの１４９キロ直球を、うまくすくい上げた。コンパクトなスイングに見えたが、持ち前のパワーで弾きかえされたライナー性の打球はグングンと伸び、左翼スタンドに着弾。「リハビリを支えてくれたトレーナーさん達のおかげで打つことができました」。軽快な足取りでダイヤモンドを一周すると、満面の笑みを浮かべながらナインとハイタッチを交わした。

今季は３月１１日のソフトバンクとのオープン戦で死球を受け、左手小指を骨折。シーズン途中に巨人に新加入した昨季は１１本塁打をマークし、今シーズンはレギュラーの座を狙っていたが、痛恨のアクシデントで出遅れた。さらに下半身のコンディション不良が追い打ちをかけ、１２日にようやく１軍初昇格。たまっていたうっぷんを、今シーズン初打席、しかもファーストストライクを初スイングで完璧にとらえ、１号ソロでチームに貴重な勝ち越し点をもたらした。

先発のウィットリーも力投を披露した。１−０の初回、古賀に同点適時打を浴びたが、その後は立ち直った。４回、先頭の長谷川に死球を与えると、続く古賀の投ゴロを処理する間に、長谷川が一気に三塁を狙った。ここで一塁・リチャードが素早く三塁へ送球し、サードの坂本勇人もナイスタッチで併殺に。今季は不用意な四球から崩れるシーンも目立った助っ人右腕だが、この日は１個も四球を出さず、６回１失点の好投。「前回の登板に比べてコントロールも安定して、この1週間取り組んできたことが結果につながってよかったよ」。４月１７日のヤクルト戦（神宮）以来となる、嬉しい来日２勝目を手に入れた。

７回以降は、巨人自慢の「勝利の方程式」がゼロを刻み、１点リードを守り抜いた。ジャイアンツは５月に７連勝の直後に５連敗。６月も６連勝から２連敗し、嫌な流れになりそうなところを止める大きな勝利となった。前夜（１２日）から、スタメン野手５人を入れ替える大胆な打線変更に踏み切るなど、橋上監督代行にとっても何としても勝ちたい踏ん張りどころだった。攻撃では５回と６回に先頭打者を塁に出しながら、２イニング連続で一塁走者が牽制死するなど、手痛いミスもあったが、執念で接戦をものにした。

阪神が勝利していただけに、負ければリーグ２位に転落するところだったが、ジャイアンツがしぶとく首位を死守した。これで交流戦もセ･リーグではトップの１０勝５敗２分け。１４日が交流戦ラストゲーム。連勝で締めて、良い流れでリーグ戦に戻りたいところだ。