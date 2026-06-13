◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

西武は球団初の交流戦優勝に向け負けられない一戦で痛恨の敗戦。両リーグ最速の４０勝到達はお預けとなった。

西武先発・隅田知一郎投手のフィールディングが光った。１点ビハインドの５回、１死一塁。小浜へ２球を投じた後、一塁走者・門脇に向けて２球続けて一塁けん制を行い、２球目で完璧に刺した。６回には２死一塁で一塁走者・松本を一塁へのけん制球で誘い出し、一、二塁間で挟んで盗塁死を奪うことに成功。ピンチの芽を自ら摘んだ。

初回２死二塁でダルベックに先制の適時二塁打、２回１死ではリチャードに勝ち越しソロを浴びる。その後は走者を出しながらも粘投し、９回完投し、６安打１３奪三振２失点で降板するも、味方の援護に恵まれず６勝目はお預けとなった。

打線は１点を追う初回裏２死二塁で、欠場したネビンに代わって４番に入った古賀悠斗捕手が中前適時打を放ち同点に追いつく。ところが、その後は相手先発・ウィットリー攻略の糸口を見いだせず。再び１点を追う７回２死一、二塁では山村崇嘉内野手が三邪飛に倒れ、追加点を奪うことはできなかった。