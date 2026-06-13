バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ジラート）が健在ぶりを猛アピールだ。

ネーションズリーグ（ＮＬ）第１週第３戦の中国戦（１３日、中国・臨沂）では、石川が２試合ぶりに先発出場。１２日のポーランド戦はメンバー外だったが、チーム２位の１２得点をマークした。チームも３―１で勝利を収め、開幕３連勝を飾った。

石川は「コートに立った選手がいい活躍をしていた。チームとしていい勝利ができた」と手応え。２季目となったロラン・ティリ監督体制についても「自分たちのフィーリングを大事にしてくれる」と感謝を口にした。

今季の石川はケガの影響で、クラブでの出場機会が限られていた。「個人的な話になるが、少し試合から遠ざかっていたので、メンタルを切り替えていく、自分でスイッチ、喝を入れることを意識していた」と発展途上の段階だ。

チームとして最高のスタートを切った一方で「アタッカーの判断が少しミスがあったので、修正するべき点だと思う」と課題も指摘。ロサンゼルス五輪の切符を懸けたアジア選手権（９月）を見据える上で、一歩ずつ穴を埋めていく。