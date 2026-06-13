音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。主要部門の「最優秀ニュー・アーティスト賞」には７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が輝いた。

プレゼンターを務めた布袋寅泰から受賞盾「ルビー」を受け取ったＣＨＩＫＡは「本当にありがとうございます」と感激。プロデューサーを務めるちゃんみなや家族、ファンへの感謝を伝えながら「デビューから誰かの生きる意味になりたいと思ってやってきました。このような賞をいただけて光栄です」とかみ締めた。授賞式では「ＮＯＮ ＳＴＯＰ」「ＲＯＳＥ」の２曲をパフォーマンスした。

ＨＡＮＡは２４年に歌手・ちゃんみなが主催したオーディション「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」で合格した７人によって結成され、昨年４月にメジャーデビュー。初シングル「ＲＯＳＥ」は累計ストリーミング数では国内のダンス＆ボーカルグループとしては史上最速となる１４週で１億回を突破し、現在は３億回以上を記録している。

以降も「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」「ＢＡＤ ＬＯＶＥ」とヒット作を連発。同年末の日本レコード大賞最優秀新人賞の獲得とＮＨＫ紅白歌合戦の初出場をつかんだ。

今回のＭＡＪでは「最優秀ダンス＆ボーカルグループアーティスト賞（グループ／ソロ）」「最優秀ダンス＆ボーカルグループ楽曲賞（グループ／ソロ）」も獲得。２０２５年にリリースされた楽曲が審査対象とされた今回のＭＡＪで存在感を示した。