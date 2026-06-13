M!LK佐野勇斗＆キンプリ高橋海人、King ＆ Princeデビュー前からの関係性明かす「ドライブに行って、何度かご飯を重ねてお家に呼ぶみたいな」【MAJ2026】
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）の佐野勇斗、King ＆ Prince（キングアンドプリンス）の高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyに出席。関係性を明かす場面があった。
【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら
司会の菅田将暉から「佐野勇斗さんと高橋海人さんが仲が良いそうです」と話を振られた2人。佐野が「海人とは一度共演をしたことがあるんですけど、その前からなぜか友達だよね？」と確認すると、高橋も「そうですね」と頷き「一度ご飯に行かせていただいて、そこからドライブに行って、何度かご飯を重ねてお家に呼ぶみたいな。きっかけは分からないんですけど、今も友達です」と関係性を明かした。
友達になった時期については、高橋が「King ＆ Princeでデビューする前だったと思います。そこから友達で、ライバルでありつつ、切磋琢磨しあえるみたいな」と説明し、佐野は「仲いい2人でこういう式に出させてもらえるのは嬉しいです」と授賞式での共演を喜んだ。
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗＆高橋海人、キンプリデビュー前からの友達
司会の菅田将暉から「佐野勇斗さんと高橋海人さんが仲が良いそうです」と話を振られた2人。佐野が「海人とは一度共演をしたことがあるんですけど、その前からなぜか友達だよね？」と確認すると、高橋も「そうですね」と頷き「一度ご飯に行かせていただいて、そこからドライブに行って、何度かご飯を重ねてお家に呼ぶみたいな。きっかけは分からないんですけど、今も友達です」と関係性を明かした。
友達になった時期については、高橋が「King ＆ Princeでデビューする前だったと思います。そこから友達で、ライバルでありつつ、切磋琢磨しあえるみたいな」と説明し、佐野は「仲いい2人でこういう式に出させてもらえるのは嬉しいです」と授賞式での共演を喜んだ。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞。今回は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、その他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」にて開催。Grand Ceremonyでは、最優秀作品・アーティストの授賞式に加え、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA、MISAMO、サカナクション、米津玄師らがパフォーマンスを披露する。司会は菅⽥、関連イベント司会はクリス・ペプラー、住吉美紀、ニューヨーク、森⾹澄、そしてアンバサダーは中島健人と畑芽育が務める。（modelpress編集部）
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