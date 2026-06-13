

HANA

HANAが13日、 TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に登場。最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞し「本当に光栄です」とコメントした。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切りひらいていく機会として設立した。

布袋寅泰がプレゼンターとして登場。「夢に終わりはない。僕も初心を忘れず尖っていたい」と語り、最優秀ニュー・アーティスト賞としてHANAを発表した。

HANAのCHIKAは「デビューからずっと誰かの生きる意味になりたい、そう思いながら歌ってきました。その結果がこのような賞をいただいて本当に光栄です」と受賞の喜びを語った。

なお、ノミネートされたアーティストはCANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記の５組。