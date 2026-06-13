第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した女優でモデルの岡本多緒（41）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式に登場した。

最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞のプレゼンターとして、美しい黒のロングドレス姿で登場。「日本のアイドルとは、アイドルとファンの人々が互いにエネルギーを交換し合うとてもユニークな文化です。誰かの成長を応援しその成長を一緒に喜べること、それは人と人をつなぎながら音楽を越えた特別な体験となり、だからこそ世代を超えて愛され続けているのだと思います」とアイドル文化への思いを語った。

そして受賞の「FRUITS ZIPPER」にトロフィー「ルビー」を手渡し、拍手で祝福した。

SNSでは大物女優の登場に喜びの声が続々。「岡本多緒さんだ！」「プレゼンターチョイスすげー！」「岡本多緒さんの言葉泣ける」「キレイな女性を見れるのもアワードのいいところ」「プレゼンターの選出も海外意識してる感じでいいね」「岡本多緒のドレス綺麗すぎる」「岡本多緒さん美しすぎるだろ！！！！！そのドレス似合うのすごすぎる」などのコメントが見られた。