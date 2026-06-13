国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、女性7人組「HANA」が最優秀ニュー・アーティスト賞に輝いた。

プレゼンターのギタリスト・布袋寅泰がHANAの名を読み上げると、メンバーは笑顔で立ち上がって会場へ一礼。壇上に上がってトロフィー「ルビー」を受け取り、CHIKAは「皆さんこんばんは」とまずはあいさつした。

「本当にありがとうございます。プロデューサーのちゃんみなさん、ソニーミュージックの皆さん、家族、ハニーズ、今まで支えてきてくださった全ての人たちに本当にありがとうございます」と感謝。

「デビューからずっと誰かの生きる意味になりたいと、そう思いながら歌ってきました。その結果がこのような賞をいただけて本当に光栄です」とスピーチした。

CANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記がノミネートされていた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。