米歌手テイラー・スウィフト（36）が現地時間11日、史上最年少の女性アーティストとしてソングライターの殿堂入りを果たし、米ニューヨークで行われた式典に婚約者の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビル・ケルシー（36）を伴って出席した。

1983年に史上最年少となる32歳で殿堂入りを果たしたスティービー・ワンダー（76）に次ぐ若さで選出されたスウィフトは、プレゼンテーターを務めたスティーブン・スピルバーグ監督に紹介されてステージに登場。

23年間のキャリアにおける浮き沈みを振り返ると共に、涙ながらに10代の時に歌手になるという夢を追いかけるため生活拠点をテネシー州ナッシュビルに移すなど全力でサポートしてくれた両親と兄オースティン氏に感謝の言葉を意を示した。

ケルシーは、スウィフトをサポートするため9月のNFL開幕を前に行われていたチーフスのミニキャンプを早めに切り上げてニューヨークに駆け付けたという。式典にはテイラーの母アンドレアさんとケルシーの母ドナさんの姿もあり、ソングライターとしての功績が認められたスウィフトを客席から見守っていた。

スウィフトとケルシーは、7月3日にニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンで挙式する予定だと伝えられている。（千歳香奈子）