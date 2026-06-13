FRUITS ZIPPER『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞受賞

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FRUITS ZIPPERが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。

■FRUITS ZIPPER 真中まな コメント

わたしたち、FRUITS ZIPPERです！

このたびはこのような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。今回、このような素敵なステージに立たさせていただけること、そしてこのような賞をいただけたことは、本当に日々応援してくださっている皆さま、そして今日こちらに呼んでくださった音楽関係者の皆さまのおかげだと本当に思っております。

日々応援してくださっているファンのふるっぱ＾の皆さんのことも大好きです！ 本当にありがとうございます！

これからもFRUITS ZIPPER、NEW KAWAIIを皆さんにお届けできるように頑張ります。ありがとうございました。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/