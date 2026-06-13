【MAJ2026】最優秀ニュー・アーティスト賞にはHANA スピーチで歌に込めた思い語る「ずっと誰かの生きる意味になりたいと思いながら歌ってきました」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀ニュー・アーティストには、7人組ガールズグループ・HANAが選ばれた。
【ソロショット】個性豊かな衣装で魅了したHANA
スピーチではグループを代表してCHIKAがマイクを取り、プロデューサーのちゃんみなら周囲への感謝を語り、「デビューからずっと誰かの生きる意味になりたいと、思いながら歌ってきました。その結果、このような賞をいただけて本当に光栄です」と語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
最優秀ニュー・アーティスト賞にはCANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記がノミネートされていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【HANAこれまでの主な記録】
■オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
■オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
※HANAの累積再生数1億回突破作品：『ROSE』、『Drop』、『Blue Jeans』、『Burning Flower』、『Tiger』、『BAD LOVE』、『My Body』、『NON STOP』
※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）
【ソロショット】個性豊かな衣装で魅了したHANA
スピーチではグループを代表してCHIKAがマイクを取り、プロデューサーのちゃんみなら周囲への感謝を語り、「デビューからずっと誰かの生きる意味になりたいと、思いながら歌ってきました。その結果、このような賞をいただけて本当に光栄です」と語った。
最優秀ニュー・アーティスト賞にはCANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記がノミネートされていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【HANAこれまでの主な記録】
■オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
■オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
※HANAの累積再生数1億回突破作品：『ROSE』、『Drop』、『Blue Jeans』、『Burning Flower』、『Tiger』、『BAD LOVE』、『My Body』、『NON STOP』
※クレジット：オリコン調べ（2026年6月15日付現在）