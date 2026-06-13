元ＨＫＴ４８で、現在は実業家や「モテクリエイター」として活動する「ゆうこす」こと菅本裕子が、３２歳の誕生日を多くの人に祝ってもらったことを報告した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新した菅本は「５／２０、３２歳になりました！」と報告。誕生日ケーキを前にした主役ショットのほか、インフルエンサー・もとかのとＹｏｕＴｕｂｅｒ・そわんわんから祝福を受ける３ショット、両親と北京ダックを嗜む姿などをアップした。

「ゆうこす」として活動を始めたころの未熟だった自分を振り返り、現状を「周りにいてくれる人たちに本当に恵まれて、愛されて、ここまで来ることができたよなあとしみじみ 私はラッキーや」とつづった。

この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「もう１０年くらいゆうこすのこと大好きです」「素敵な１年になりますようにー！」「これからも応援してます」など、温かいコメントが寄せられている。

ゆうこすは２０１１年にＨＫＴ４８の１期生オーディションに合格し、１２年に卒業。その後は「モテクリエイター」として美容情報を発信し、自身のユーチューブチャンネル「ゆうこすモテちゃんねる」は登録者数７８万人超を誇る。２２年１２月に３人組バンド「Ｄｉｏｓ」のボーカル・たなか（元「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動）と結婚し、２４年１０月に第１子妊娠、２５年３月に出産を公表。